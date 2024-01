Nordhausen. Nicht nur die Männer des NSV sind am Samstag an der Reihe, auch der Nachwuchs spielt oft

Die Handball-Abteilung des Nordhäuser SV hat an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun. Vor allem der Nachwuchs, der beim NSV einen hohen Stellenwert besitzt, ist gefordert. So sind mehrere Mannschaften aus der E-Jugend in verschiedenen Turnieren an der Reihe. Ein Team reist nach Suhl, eines nach Mühlhausen und eines muss in Arnstadt bestehen. Und auch nach Behringen geht es.

Aber auch zu Hause wird gespielt. Die Mädchen der C-Jugend eröffnen 13 Uhr den Spieltag mit dem Derby gegen Glückauf Bleicherode. 15 Uhr kommt dann bei den Mädchen der B-Jugend die HSG Erbstromtal-Eisenach. 17 Uhr haben die Jungs der C-Jugend Wutha-Farnroda zu Gast. Zur Primetime, 19 Uhr, empfängt die erste Männermannschaft in der Landesliga dann den Vorletzten Fortuna Großschwabhausen. Sie will die 28:36-Hinspielniederlage wettmachen und den Vorwochensieg gegen Goldbach II veredeln.

sf