Leimbach. Eine starke Saison: Nach dem Hallenkreismeistertitel und dem Pokalsieg folgte nun die Meisterschaft

Eine äußerst erfolgreiche Saison haben die E-Junioren von Eintracht Sondershausen erreicht. Sie wurden souveräner Staffelsieger in der Kreisoberliga mit 14 Siegen und einem Torverhältnis von 134:4. Nach dem Gewinn der Hallenkreismeisterschaft im Dezember holten sie sich vor einer Woche auch den Kreispokal im Neunmeterschießen gegen die Gleichaltrigen von Wacker Nordhausen. Und am Samstag legten sie noch einmal nach: Das Team von Lukas May, Marcus Eisenkrätzer und Sören Kraft (kleines Bild von links) gewann auch noch das Meisterschaftsfinale in Leimbach gegen Wacker Nordhausen. Das Spiel ging mit 1:4 klar an die Sondershäuser Talente, die damit das Triple perfekt machten. Für die Tore sorgten Chester Kiesewalter, Pepe Nagel (Doppelpack) und Lennard Aue.