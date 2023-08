Erfurt/Sömmerda. Mit Favorit Marbach und weiteren heißen Anwärtern, die das selbst nur zum Teil so sehen, startet am Freitag in Gangloffsömmern die Fußball-Kreisoberligasaison des KFA Erfurt-Sömmerda. Wir haben mit allen 14 Trainern über ihre Saisonziele gesprochen und geben eine Übersicht über Zu- und Abgänge.