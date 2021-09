Sieger in der B-Klasse: Andreas Ernst, Henning Michalzik, Ralf König und Rene Steinecke (von links).

Aufgalopp an der grünen Platte in Bleicherode

Bleicherode. Zu einem gelungenem Saisonauftakt wurden die Tischtennis-Kreismeisterschaften in der Bleicheröder Löwentorhalle.

„Wir haben den Termin bewusst recht zeitig gewählt“, so Kreiswart Steffen Weber, „um zum einen als Vorbereitungsturnier zu dienen, andererseits können ja pandemiebedingte Schwierigkeiten im Herbst nicht ganz ausgeschlossen werden.“ Dass man nicht falsch gelegen hatte, zeigten die insgesamt 37 Teilnehmer, für eine Kreismeisterschaft ein starker Wert.

In der Herren-B-Klasse durften sich die Kreisliga-Akteure duellieren, hier gingen 17 Starter ins Rennen um den Titel. In dem stritten sich im Finale die Bleicheröder Henning Michalzik und Andreas Ernst. Dort zeigte dann Michalzik seine starke Frühform (2,4,5), blieb damit im gesamten Turnier ohne Satzverlust und ist damit verdienter Kreismeister.

In der A-Klasse setzen sich die Favoriten durch

In der A-Klasse, mit zwölf Teilnehmern ebenfalls stark besetzt, setzten sich die Favoriten durch. Im Halbfinale besiegte Martin Wiegner (Hydro Nordhausen) Steffen Weber (Bleicherode) 3:1, parallel gewann der Nordhäuser Luc Röttig im Vereinsduell klar gegen Laurenz Fehling. Das Finale war dann ein Kampf auf Biegen und Brechen. Am Ende hatte Wiegner zu später Stunde mit 11:9 ein sehenswertes Match im Entscheidungssatz gewonnen.

Bei den Damen spielten die Bleicheröderinnen eine Vereinsmeisterschaft aus. Alle sieben gaben im Modus „Jeder gegen Jeden“ ihr Bestes. Um den Sieg stritten Andrea Baumann, die lediglich gegen Andrea Mielke verloren hatte, und Sabrina Leusenrink, die bis zum Showdown sogar alle Partien für sich entschieden hatte. Hier setzte sich die größere Erfahrung von Andrea Baumann durch, die sich ein 3:0 erspielte und damit aufgrund des besseren Satzverhältnisses den Titel holte.

Hinter den Beiden landeten Andrea Mielke (4:2), Claudia Hahn (3:3), Heike Mielke (2:4) Elke Weigelt (2:4) und Johanna Schönemann auf den Plätzen.

Wettkampf bis Mitternacht

Die Doppelkonkurrenz wurde gemeinsam ausgetragen, 17 Paare gingen ins Rennen. Im Halbfinale sahen die Hydro-Spieler Röttig/Fehling gegen die Bleicheröder Weber/Gladitz beim Stande von 2:1 und 9:5 eigentlich schon wie die sicheren Sieger aus, wurden dann aber noch mit 9:11 und 2:11 abgefangen. Parallel besiegten Wiegner/Picking (Hydro) 3:1 Gallander/Hebestreit (Herreden/NSV).

Das Finale war dann nichts für schwache Nerven, mit Spannung über die volle Distanz. Die Kalistädter hatten beim 7:3 im Entscheidungssatz alle Trümpfe in der Hand, verloren am Ende aber noch mit 9:11 und mussten sich mit Silber begnügen. Martin Wiegner hingegen holte sich den zweiten Titel des Abends. „Ich bin sehr froh über die gelungene Veranstaltung. Auch wenn es bis nach 0 Uhr ging, hatten alle Teilnehmer ihren Spaß “, so ein zufriedener Kreiswart.