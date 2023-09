Aufholjagd mit DM-Bronze für Erfurter Reitsportler belohnt

Gronau-Epe. Der Erfurter Martin Stötzer schafft es bei der deutschen Meisterschaft im Einspänner-Fahrsport zweimal aufs Podest.

Im westfälischen Gronau-Epe fand kürzlich die deutsche Meisterschaft im Einspänner-Fahrsport statt. Der Erfurter Martin Stötzer nahm hierbei mit seiner Hannoveraner Stute Candy Noir und seinem sächsisch-thüringisch gezogenen Schweren Warmblut-Wallach Elsaß für den Pferdesportverein Nägelstedt an allen drei Pflichtprüfungen teil.

Die Dressur, in der es um Eleganz und Ausdruck des Pferdes, Harmonie zwischen Fahrer und Pferd und Genauigkeit der Bahnfiguren im Viereck geht, konnte er mit Rang sechs und zehn unter den besten Fahrern Deutschlands beenden. Danach kam es auf Schnelligkeit und Manövrierbarkeit durch zahlreiche Kegelpaare an, wobei die Kegel nur 5-10 cm breiter stehen, als die Kutsche selbst breit ist. Alle Kegel sind mit Bällen versehen, welche nicht fallen dürfen. Stötzer schaffte es, mit nur einem Ball fallend und in der erlaubten Zeit auf einen starken vierten Platz mit dem neunjährigen Wallach Elsaß. Somit arbeitete er sich nach zwei Teilprüfungen auf Platz vier von 23 Teilnehmern vor.

Im Finale am Sonntag galt es auf einer Passage von sechs Kilometern sieben Hindernisse zu passieren, bestehend aus Pfosten, Balken, einem Wassergraben und einer Brücke. Dabei gab es eine Zeitvorgabe für die gesamte Strecke sowie die einzelnen Hindernisse. Candy Noir belegte Platz sieben und Elsaß Platz acht und somit schaffte es Stötzer tatsächlich noch auf Platz drei in der kombinierten Wertung aller Teilprüfungen und sicherte sich damit die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft. In der Länderwertung konnte der Gisperslebener mit seiner Vereinskollegin Marlen Fallak aus Nägelstedt Silber hinter Hessen erringen.