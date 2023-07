Aufholjagd und Abschied bei den A-Junioren des FSV Kölleda

Kölleda. Wie die A-Junioren des FSV Kölleda den Spagat zwischen Titelverteidigung und Männerfußball meistern und sich nun von ihrem Vater-Sohn-Trainerteam trennen müssen.

Am letzten Spieltag gab es noch einmal ein Torfestival für den alten und neuen Meister der A-Junioren-Kreisoberliga des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda. Beim Tabellenletzten Gispersleben II siegte der FSV Kölleda souverän mit 8:1 und wurde seinem Ruf als beste A-Junioren-Mannschaft im Kreis doch noch gerecht.

Danach sah es zwischenzeitlich nicht aus. Als Favorit auf den erneuten Titel gestartet, mussten die Kölledaer zwischenzeitlich einige Pleiten verkraften. Der Endspurt war dann umso eindrucksvoller: Sechs Siege in Folge waren der Garant für die erneute Meisterschaft. Dennoch war es aufgrund der hohen Leistungsdichte und Qualität der Gegner bis zum Ende sehr spannend. Mit Vieselbach, Erfurt Nord, Weißensee und Salomonsborn/Alach waren den Kölledaern gleich vier Teams fast bis zum Schluss dicht auf den Fersen.

Grund für die zwischenzeitliche Flaute war vor allem die herausfordernde Situation, die Einsätze der ersten und zweiten Männermannschaft mit denen der A-Junioren zu koordinieren. Dabei gab es oft doppelte Einsätze am Wochenende oder zeitgleiche Spiele, bei denen die A- und auch die B-Junioren gerade so eine Mannschaft stellen konnten. Der sehr guten Zusammenarbeit aller Trainer und dem tollen Engagement der Spieler war es zu verdanken, dass dies bis zum Schluss gelang und kein einziges Spiel abgesagt werden musste. Gerade die Jungs des Jahrgangs 2004 waren besonders gefordert, da von ihnen sage und schreibe zehn Spieler seit mehr als einem Jahr Männerspiele, teilweise als Leistungsträger in der Landesklasse, bestreiten.

Bewährte Zusammenarbeit durch alle Juniorenklassen

Die meisten Akteure kennen sich bereits seit den F-Junioren, wobei Klaus und Carsten Rößler als Trainer und Betreuer die Mannschaft durch alle Altersklassen begleiteten. Diese seltene, aber in Kölleda bewährte und erfolgreiche Konstellation war nur dank des gegenseitigen Aushelfens der Juniorenmannschaften, der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen als Spielgemeinschaften und nicht zuletzt dem Engagement der Eltern, Großeltern und Angehörigen zu verdanken.

Für das Vater-Sohn-Trainerteam Rößler ist nun nach zwölf Jahren leider Schluss, da fast alle A-Junioren zur neuen Saison altersbedingt fest in den Männerbereich wechseln. „Wir werden aber weiterhin ein Bindeglied sein, um den jungen Spielern während der Eingliederung in die Männermannschaften mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und da zu unterstützen, wo wir gebraucht werden. Wir wünschen den Jungs viel Erfolg“, so der Sportliche Leiter und Trainer Carsten Rößler.