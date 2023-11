Auleben will Spiel lange offen halten

Auleben. Fußball-Landesklasse: Der Aufsteiger empfängt den Tabellenführer Bad Frankenhausen. Die Rollen sind klar verteilt.

Wenn am Samstag, 14 Uhr, Aufsteiger National Auleben den Primus Bad Frankenhausen in der Fußball-Landesklasse empfängt, sind die Rollen klar verteilt. „Wenn wir überhaupt eine Chance haben zu bestehen, muss an diesem Tag alles passen. Leider sind wir personell noch stark eingeschränkt und können nicht auf den gesamten Kader zurückgreifen. Das macht es nicht leichter“, sagt Aulebens Trainer Enrico Leifheit.

Die Gastgeber wollen einen offenen Schlagabtausch tunlichst vermeiden und die Partie so lange wie möglich offen gestalten.

Für Leifheit kommt der klare Ligaprimus, der zumindest zu einer der drei besten Mannschaften der Liga gehört und nicht unverdient die Tabelle anführt. „Wir können in diesem Spiel wieder sehr viel an Erfahrungen mitnehmen. Die Punkte, um in der Liga zu bleiben, rechnen wir uns am besten gegen andere Mannschaften aus. Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel. Es ist doch immer schön, sich mit den Besten messen zu können. Wir werden selbstverständlich alles reinhauen, um unseren Fans eine gute Leistung zu präsentieren“, sagt Leifheit ehrfürchtig.