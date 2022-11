Ausrichter und Goldsammler – Weißenseer Bogenschützen trumpfen auf

Weißensee. Bogenschützen des SV Blau-Weiß Weißensee überzeugen bei Ligastart und Kreismeisterschaft in heimischer Halle.

Alle ins Gold – so lautete auch dieses Mal das Motto bei der ersten Meisterschaftsrunde der Thüringer Bogenschützen, die in Weißensee ausgetragen wurde. Den Auftakt machte die Landesklasse, in der sechs Vereine gegeneinander antraten. Mit vier Siegen übernahm Ausrichter SV Blau-Weiß Weißensee gleich die Tabellenspitze. Den Landesligawettkampf bestritten acht Vereine. Auch hier konnte Weißensee auftrumpfen und geht mit fünf Siegen als Dritter in die noch folgenden drei Ligarunden.

Am nächsten Tag stand die Kreismeisterschaft des Schützenkreises Sömmerda auf dem Turnierplan, bei der die Bogenschützen des SV Blau-Weiß Weißensee, SV Geratal Elxleben und des Schützenvereins Ostramondra ihr Können unter Beweis stellen mussten, um sich für die Landesmeisterschaft zu qualifizieren. Auch hier war Weißensee mit acht Siegen, vier zweiten und einem dritten Platz am stärksten.