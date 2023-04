Auswärtsaufgaben für Sondershausen, Bad Frankenhausen, Artern und Oberheldrungen

Auf die Dienste von Christian Bickel (in Weiß) wird es für bad Frankenhausen auch in Siemerode ankommen.

Kyffhäuserkreis. Sowohl Thüringenligist Eintracht Sondershausen als auch die Fußballteams aus der Landesklasse müssen am Wochenende in der Fremde antreten.

Hier und da sind sie da – die berechtigten Hoffnungen auf den Klassenerhalt oder den Aufstieg. Aber nicht überall. Bei Thüringenligist Eintracht Sondershausen ist der erhoffte Befreiungsschlag zuletzt gegen die SG Struth ausgeblieben. Aber mit dem 2:2 wurde wenigstens nicht verloren – Erwartungen, die aktuell weit unten angesiedelt sind. Der viel umjubelte Ausgleich fiel in der 95. Minute und glich somit einem Siegtreffer. In der Tabelle hat das der Eintracht kaum einen Vorteil gebracht. Sie steht weiterhin auf dem vorletzten Rang und damit auf einem Abstiegsplatz.

Nun geht es zum nächsten Kellerduell nach Martinroda. Dass diese in der jüngeren Vergangenheit (bei Gera-Westvororte und gegen Erfurt Nord) nicht gerade gut verliefen, wird wohl noch in den Köpfen eine Rolle spielen. Beim FSV Martinroda, der aus der Oberliga abstieg und nun kurz davor ist, weiter durchgereicht zu werden, muss nun eine andere – bessere – Leistung her, damit endlich der wirkliche Befreiungsschlag gelingt und es ähnlich einer Initialzündung gleicht. Aber mit der weiterhin angespannten Personaldecke wird dies für das Trainerduo Axel Duft und Riccardo Nieke alles andere als einfach. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Bad Frankenhausen nach Pause in Siemerode gefordert

Eine Etage tiefer, in der Landesklasse, müssen die drei hiesigen Teams ebenfalls in der Fremde antreten. Der SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen, der über die Osterfeiertage mal die Beine hochlegen und so manche Blessur ausheilen lassen konnte, ist am Sonntag (15 Uhr) beim SV Siemerode gefordert. Nach dem Charaktertest gegen Arenshausen und dem 2:1-Sieg, liegen die Frankenhäuser im Soll. „Da haben wir uns belohnt in einem zähen Spiel“, so Teammanagerin Julia Ritter. Siemerode ist ein unbequemer Gegner, der mit Platz neun etwas hinter seinen eigenen Erwartungen hängt und dementsprechend auftreten wird.

Für den VfB Artern geht es um eine Art Wiedergutmachung. Nach dem teils lethargischen Auftritt in Arenshausen, ist die Truppe von Patrick Krumbholz beim nächsten Eichsfelder Team dran. Es geht 15 Uhr nach Wüstheuterode. Bei den Gastgebern, die vergangene Woche in Walschleben eine schwache Leistung zeigten, sollte was drin sein für die Arterner Jungs.

Nach Walschleben muss die LSG Oberheldrungen, die mit dem 1:1 in Leinefelde einmal mehr für eine Überraschung sorgte. Von diversen Störgeräuschen von außen aber darf sich das Team nicht verunsichern lassen und kann auch aus Walschleben Zählbares holen.