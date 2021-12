Bad Berkaer Trikots für Kinder in Kenia

Glücklich und mit jeder Menge Spaß treiben Mädchen und Jungs in Mombasa in den Trikots des FC Einheit Bad Berka Sport an der Schule.

Weimar/Mombasa. Der Fußballverein aus der Kurstadt spendet seine Shirts dem Klettbacher Verein EducAid und damit einer Schule in Mombasa.

Einige Mädchen und Jungen in einer Schule in Kenia treiben mittlerweile Sport in Trikots des FC Einheit Bad Berka. Jugendwart Florian Schönefeld hatte sie dem Klettbacher Verein „EducAid Kenya“ übergeben. Sie sind jetzt auf einer Reise von Mitgliedern der Hilfsorganisation in Mombasa übergeben worden.

„Die Sportsachen, die sie uns mit nach Kenia gegeben haben, wurden an unserer Schule mit viel Begeisterung angenommen. Während unseres Schulfestes kamen sie gleich zum Einsatz. Vielen Dank nochmals für Ihre Unterstützung“, berichten die Organisatoren Gerd und Gabriele Keßler nach der Rückkehr. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn sie sich weiterhin für unser Projekt, durch Bildung kenianischen Kindern eine Chance für ihre Zukunft zu geben, interessieren würden“, dankte man dem Verein aus der Kurstadt.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der 2020 fertiggestellten Schule werden inzwischen 340 Mädchen und Jungen vom Kindergarten-Alter bis zur Klassenstufe acht unterrichtet und betreut. Der Schulleiter hat dafür 18 Lehrer zur Verfügung. Bei vielen der Kinder übernehmen Paten das Schulgeld von jährlich 250 Euro. Für alle gibt es zudem eine Schuluniform und jeden Tag ein warmes Mittagessen, was sich sonst viele Menschen in dem Land nicht leisten können. Jugendwart Florian Schönefeld wurde durch eine Kollegin an der Klosterbergschule auf den Klettbacher Verein aufmerksam. So konnten die Kontakte zum Ehepaar Keßler, schnell geknüpft werden.

Der Verein „EducAid Kenya“ wurde am 7. September 2016 gegründet und ging aus einem anderen Verein für Bildungspatenschaften in Kenia hervor. Er umfasst gegenwärtig 138 Mitglieder und hat seinen Sitz in Klettbach bei Erfurt. Die Vorsitzende des Vereins ist Gabriele Keßler. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerd Keßler verfügt sie über jahrelange Erfahrung in der Vereinsarbeit, beide sind Paten von Schülern und reisen deshalb mehrmals im Jahr nach Kenia. Zweck dieses gemeinnützigen Vereines ist die Förderung der Schul- und Berufsausbildung von Kindern sozial schwacher und benachteiligter Familien in Kenia.

Dabei soll insbesondere durch Schulpatenschaften und Spendengelder eine durchgängige Beschulung und eine warme Mahlzeit täglich in der Schule für die Patenkinder gewährleistet werden.