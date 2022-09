Bad Frankenhausens Fußballer tun sich schwerer als notwendig

Die Landesklasse-Fußballer vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen gewinnen in Walschleben 3:2, hadern aber mit vielen vergebenen Chancen

Sebastian Fernschild

Walschleben Tief durchgeatmet hat Alexander Ludwig als der Schlusspfiff ertönte. Der Trainer von Landesklässler SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen war froh, dass das Spiel bei Empor Walschleben vorbei war und er mit seinem Team mit dem 3:2-Auswärtssieg einen weiteren Sieg in der Liga einfahren konnte. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Härter als es im Vorfeld zu vermuten war.

„Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Eigentlich hätten wir viel früher den Sack zumachen müssen. Aber so laden wir Walschleben noch mal ein. Unser Chancenplus müssen wir nun auch endlich mal in Tore ummünzen“, so ein nicht unbedingt rundum zufriedener Ludwig, der dennoch fest der Meinung war, dass das Spiel keinen anderen Sieger verdient gehabt hätte. Mit dieser Meinung stand er nicht allein da. Die Gäste waren die aktivere Mannschaft, mit mehr Ballbesitz und den besseren Chancen. Die Gastgeber standen tief und ließen Bad Frankenhausen kommen. Als dann nach gut zehn Minuten Christian Bickel einen Ball im Mittelfeld verstolperte, schalteten die Hausherren blitzschnell. Über rechts kam eine Flanke von Max Weigel, die Martin Möller per Kopf gekonnt veredelte - 1:0. In der Folge hatte Walschleben ebenso einiges vom Spiel und hätte auch erhöhen können. Aber auch die Gäste hatten so ihre Chancen, vor allem Chris Griebel wirbelte ein ums andere Mal die Walschleber Hintermannschaft durcheinander. Nach einer halben Stunde dann der Ausgleich. Bickel wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfer verwandelte Griebel souverän.

Nach dem Wechsel waren die Gäste das aktivere Team. Norman Both nutzte einen Abwehrfehler, steuerte allein aufs Tor zu und hob den Ball über den herauseilenden Tormann. Kurz danach vollendete Griebel eine schöne Kombination zum vorentscheidenden 1:3. Weitere Chancen blieben ungenutzt, was sich fast noch gerächt hätte. Denn Walschleben kämpfte mit allen Mitteln, das es hatte und kam durch einen klugen Pass von Kevin Köllner in die Tiefe zum Anschluss. Für mehr aber sollte es nicht reichen.

„Meine Jungs sind gefühlt nicht zu 100 % fit. Das war auch heute wieder zu sehen. Wir haben die Qualität und müssen das spielerisch lösen. Es ist klar, dass viele Gegner hinten drin stehen. Dafür gibt es Lösungen und die müssen wir verinnerlichen“, so Coach Ludwig weiter, der noch einiges an Verbesserungspotential sieht und hofft, dass sich das schnellstmöglich auf das Spiel überträgt.