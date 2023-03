Basketball-Löwen Erfurt: Ein Sieg für die Playoffs, drei für das Heimrecht

Serie fortsetzen: Die Löwen um ihren starken Youngster Dominykas Pleta (Mitte) peilen am Sonntag den siebten Sieg in Folge an.

Erfurt. Der Erfurter Drittligist empfängt am Sonntag Verfolger Ehingen und will das Playoff-Ticket lösen. Dank der tollen Siegesserie zuletzt besteht sogar noch die Chance, wie im Vorjahr das Heimrecht für die erste Runde zu erkämpfen.

Die Basketball-Löwen Erfurt biegen in der Pro B Süd auf die Zielgerade ein. Inklusive ihres Heimspiels am Sonntag (16 Uhr, Riethsporthalle) gegen den Achten Ehingen haben sie in der Hauptrunde noch drei Spiele zu absolvieren. Durch ihre zuletzt sechs Siege in Folge haben sie sich in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Mit einer Bilanz von elf Siegen und zehn Niederlagen sind sie Sechster und brauchen noch einen Erfolg, um den erneuten Einzug in die Playoffs perfekt zu machen.

Sollte dieser gegen Ehingen gelingen, könnte Erfurt mit zwei weiteren Erfolgen eine Woche später, wieder zuhause, gegen den Siebten Speyer und zum Abschluss beim Dritten Frankfurt sogar noch das Heimrecht (Platz 1-4) in der ersten Runde gegen einen Vertreter der Nordstaffel erreichen.

Das Heimspiel der Löwen gegen Ehingen wird wieder exklusiv in unserem Livestream unter thueringer-allgemeine.de/basketball oder tlz.de/basketball übertragen.