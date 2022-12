Basketball-Löwen in unserem Stream und zweimal für Kids

Erfurt. Erfurter Drittliga-Basketballer wollen am Samstag gegen Frankfurt in der Tabelle klettern, lesen am Sonntag Kindern vor und stellen am Montag ihr Jugendsozialprojekt vor.

Die Fans der Basketball-Löwen Erfurt, vor allem die jüngeren unter ihnen, erwartet ein Wochenende voller Höhepunkte. Los geht’s am Samstag (16 Uhr) mit dem sportlichen Teil, dem Heimspiel der Löwen in der Riethsporthalle gegen die Fraport Skyliners Juniors. Die achtplatzierten Erfurter wollen mit einem Sieg an den Frankfurtern vorbeiziehen und könnten möglicherweise bis auf Platz fünf klettern.

Am Sonntag wird es dann weihnachtlich-literarisch. Von 14 bis 18 Uhr lesen Löwenspieler im Autohaus Glinicke Hyundai (Vollbrachtstraße 14) aus dem Buch „Korbjäger“ von Nina Basovic Brown vor.

Am Montag ab 9 Uhr stellen die Basketball-Löwen in der Kooperativen Gesamtschule am Schwemmbach dann ihr Jugendsozialprojekt „BasKIDball“ mit der Koordinatorin des deutschlandweiten Projekts vor. Dazu sind Vertreter der Stadt und des Landtags geladen.

Das Heimspiel der Löwen gegen Frankfurt wird von uns unter thueringer-allgemeine.de/basketball (bzw. tlz.de/basketball oder otz.de/basketball) im exklusiven Livestream übertragen!