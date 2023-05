Befreiungsschlag im Lautertal: Bischofroda siegt gegen Gerstungen

Bischofroda. In der Fußball-Kreisoberliga gewinnt der FSV Bischofroda überraschend hoch mit 6:1 gegen Gerstungen.

Nach einer Viertelstunde hätte niemand im Rund auf ein solch klares Ergebnis wie das 6:1 zwischen Bischofroda und Gerstungen getippt, denn die Gäste nahmen zuerst das Spiel in die Hand und der FSV durfte sich bei Keeper Jerome Reich bedanken, nicht schon früh zurückzuliegen. Der junge Torwart klärte da gegen Niklas Henning (3.) mit starker Fußabwehr und als es wieder lichterloh im Lautertaler Strafraum brannte (5.), war wieder Reich der Retter in der Not.

Doch langsam nahm auch Bischofroda das Spiel an und nach Jonas Mäurers Eckbällen kamen Dennis Voigt mit Schüssen und Andy Schmidt per Kopf (10.) zu Abschlüssen, die aber noch streuten. Der ESV blieb mit Max Golles 16-m-Schuss (13.) gefährlich, der aber vielbeinig geblockt wurde. Auf der Gegenseite landete Voigts Schuss auf der Latte des Gerstunger Tores.

Andy Schmidt brachte dann mit dem 1:0 (18.) den Angriffsmotor des FSV richtig ins Laufen. Den weiten Einwurf von Max Schaare verlängerte der laufstarke Nils van den Brandt mit dem Kopf und der Torschütze knallte den Ball aus vier Metern in typischer Schmidt-Manier humorlos unter die Latte.

Beim 2:0 (23.) war wieder Schaares Einwurf der Ausgangspunkt und dann spielten die Hausherren das Tor mit schöner Ballstafette über Schmidt, van den Brandt, Mäurer und Schlittig sehenswert heraus. Voigts 24-m-Flachschuss schlug unhaltbar neben dem Pfosten ein. Die verunglückte Kopfballabwehr von Sebastian Göricke bei Voigts Freistoß aus 22 Metern führte schließlich zum 3:0 (28.).

Knabe trifft zum 4:0-Halbzeitstand

Die Gastgeber hielten Druck und Tempo hoch und waren so auch immer einen Mann mehr vor dem Kasten, wie Christian Güth lautstark monierte. Nachdem Voigts Freistoß aus 22 Metern (37.) wieder ans Lattenkreuz gekracht war, besorgte Leon Knabe schon das 4:0 (41.). Diesmal hatte Mäurer nach Voigts Freistoßablage den Ball nach innen gepasst, wo Brandts Schuss zunächst geblockt wurde, Knabe den Abpraller aber reaktionsschnell vom Fünfmetereck Güth hinweg ins lange Eck köpfte.

Spielfreudig machten die Hausherren nach der Pause weiter und die Standards bereiteten den Gästen weiterhin große Sorgen. Bei Voigts Freistoß verschätzte sich Richard Berge, sodass der hinter ihm lauernde Fabian Hasert schnell reagierte, mit seinem Kopfball noch an Güth scheiterte, im Nachsetzen den Ball aber zum 5:0 (50.) über die Linie drückte. Als gegenüber der FSV nur halbherzig im eigenen Strafraum verteidigte, ließ sich Henning nicht lange bitten und versenkte den Ball aus acht Metern zum 5:1-Ehrentreffer (60.).

Routinier Andy Schmidt blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt unter den Sturmlauf zu setzen. Als die ESV-Abwehr erneut patzte, ließ sich der Torschütze die Chance in seiner unnachahmlichen Art nicht nehmen und netzte aus acht Metern flach und platziert zum 6:1 (70.) ein.