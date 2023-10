Erfurt/Sömmerda. Fußball-Kreisoberliga: FC Borntal Erfurt nur torlos in Ingersleben. Buttstädt zieht mit siebtem Sieg in Folge vorbei. Marbach hält sich gegen An der Lache schadlos. Grün-Weiß Erfurt gewinnt Kellerduell gegen Empor Erfurt deutlich.