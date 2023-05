Chikara-Club Erfurt auch in der Kata eine Wucht

Meuselwitz. Bei den Landesmeisterschaften in Meuselwitz überzeugen die Karateka des Chikara-Clubs Erfurt nicht nur in ihrer Paradedisziplin Kumite.

Bei den Landesmeisterschaften der Schüler (U12, U14), der Jugend (U16), der Junioren (U18) und der U21 im Karate in Meuselwitz war starkes Niveau garantiert. Schließlich ist Thüringen einer der besten Landesverbände.

Das Karate Dojo Chikara-Club Erfurt wollte wie im Vorjahr zum besten Verein avancieren. Bereits in der Kata (Form) der Schüler ging es für die Erfurter gut los. Sie zeigten, dass sie in dieser Teildisziplin dank des Trainings von André Thaldorf inzwischen top sind und holten in der Kata viermal Gold, dreimal Silber und viermal Bronze.

Im Kumite (Kampf) im Schülerbereich erwarteten die Erfurter Trainer Swen und Claudia Sattler (unterstützt von Lisa Fundheller, Selina Große, Niclas Spott und Kevin Ernst) harte Duelle mit den Erfolgsdojos aus Waltershausen, Gotha und Heiligenstadt. Aber auch hier waren die Chikaras perfekt vorbereitet und schafften es gleich 15-mal ins Finale. Am Ende wurden es hier sechsmal Gold, neunmal Silber und zehnmal Bronze, wobei besonders Luise Röder, Emma Merkert, Jonas Bücker, Eva Riedel und Marvin Appenrodt mit je zwei Titeln überzeugten.

In den Altersklassen der Jugend, Junioren und U21 offenbarte sich, dass die Karatevereine in Thüringen so wie in vielen Sportarten junge Menschen in der Corona-Zwangspause verloren haben. Der Chikara-Club hat mit vielen Maßnahmen wie Onlinetraining und Trainingsplänen für Zuhause den größten Teil der Wettkämpfer halten können. Das zahlt sich jetzt aus: Schon in der Kata konnten Adrian Lange und Jessica Födisch ihre Klassen überzeugend gewinnen. Erik Göttling und Antonia Mertzdorff erkämpften Bronze.

In den Kumite-Klassen konnten die Chikaras mit dreimal Gold, einmal Silber und zehnmal Bronze ebenfalls überzeugen, wobei hier einige Halbfinals verloren gingen und viele kleine Finals um Bronze entstanden, die wiederum gewonnen wurden. Besonders gute Leistungen zeigten bei den „Großen“ Dalia Dawoud und Adrian Lange.