Gastgeber Chikara-Club Erfurt (rechts: Luise Röder) erhofft sich am Samstag einige Siege.

„Chikara Cup“ als Mega-Event in der Riethsporthalle

Erfurt. 49 Karatevereine aus ganz Deutschland werden am Samstag in Erfurt erwartet.

Am Samstag ist die Erfurter Riethsporthalle fest in der Hand der Karatekas. Der Chikara-Club Erfurt lädt zu seinem „Chikara Cup“, dem größten Karate-Turnier Thüringens. Neben vielen Thüringer Vereinen werden auch Landeskader aus anderen Bundesländern am Start sein.

Sportlerinnen und Sportler aus insgesamt 49 Vereinen sorgen für ein Mammutprogramm von 9 bis 21 Uhr. Bis 13 Uhr finden überwiegend die Wettkämpfe in der Kata (Form) statt, unter anderem mit einem amtierenden Jugend-Vizeweltmeister und einer Europameisterin, der Nachmittag steht im Zeichen der Zweikampfs, dem Kumite.