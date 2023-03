Culture City Weimar: Trainer Hamzei findet nach der Niederlage kritische Worte

Weimar. Die Basketballer von Culture City Weimar verlieren in der Playdown-Runde in Treuchtlingen. Wovon der Coach besonders enttäuscht ist.

Nach der bislang überaus erfolgreichen Playdown-Runde für Culture City Weimar musste das Basketball-Team von Trainer Farsin Hamzei seine erste Niederlage hinnehmen. Die Thüringer unterlagen beim VfL Treuchtlingen mit 67:86.

Nachdem die Regionalliga-Riesen von der Ilm alle vier bisherigen Duelle im Kampf um den Klassenerhalt gewonnen hatten, auch in der nächsten Saison für die Regionalliga Südost planen können, zog der VfL aufgrund seines Sieges in der Tabelle an Weimar vorbei und ist nun Spitzenreiter.

Ungeachtet der am Ende deutlicheren Differenz hatte das Duell zunächst ausgeglichen begonnen. Im Verlauf des Auftaktviertels hatten sich die Gastgeber einen knappen 21:19-Vorsprung herausgespielt, welcher von Culture City Weimar bis zur Halbzeit jedoch wieder fast gänzlich kassiert wurde. Obwohl sich beide Kontrahenten mit einer hauchdünnen 41:40-Führung des VfL in die Kabine verabschiedet hatten, verloren die Thüringer nach Beginn der zweiten Hälfte ihren offensive Rhythmus. Während den Thüringer im dritten Abschnitt magere neun Punkte gelangen, schlugen die Zwischenstände zunehmend deutlicher in Richtung der Franken aus.

„In Summe war das eine enttäuschende Leistung. Mit so einer laschen Einstellung ist jeder der betreffenden Spieler angehalten, seine Rolle im Team zu hinterfragen. Wir hatten im Verlauf der Saison viele schlechte Phasen, aber die zweite Halbzeit gehört zu den Top drei“, sagte Farsin Hamzei. „Wir haben keinen Team-Basketball gespielt, haben uns abgesehen von zu vielen Ballverlusten auch zu oft Fehler in der Defense geleistet. Mit so einer Vorstellung wird es mit zunehmender Spielzeit schwerer, gegen einen starken Gegner zu bestehen.“