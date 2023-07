Luisenthal. Lauf-Ass vom SV Sömmerda gewinnt souverän und verteidigt Titel.

Daniel Greiner vom SV Sömmerda hat seinen Titel beim Panorama-Berglauf des Luisenthaler SV erfolgreich verteidigt. Die durch ein paar Forstarbeiten etwas geänderte Strecke über 12,7 Kilometern absoliverte er in etwas über 51 Minuten und gewann so souverän vor André Skrowny vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein. Insgesamt waren fast 200 Läufer und Läuferinnen in vier verschiedenen Läufen am Start.