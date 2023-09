Das Bogensport-Turnier der Jüngsten: Ein Volltreffer hoch drei

Erfurt. Aus sportlicher, inklusiver und wohltätiger Sicht war das Bogensport-Turnier der Jüngsten in Erfurt ein Erfolg.

Zum 12. Russ&Janot-Cup fanden fast 100 Thüringer Bogensportler aus 18 Vereinen den Weg nach Erfurt. Bei dem vom SV Erfurt West 90 und Landestrainerin Steffi Gräser jedes Jahr mit viel Herzblut organisierten Turnier stand der sportliche Wettstreit des Nachwuchses, aber auch das Thema Inklusion im Vordergrund. „Als ich vor 14 Jahren mit der Nachwuchsoffensive über den Thüringer Schützenbund begann, war es das Ziel, den Bogensport als Angebot in den Thüringer Sportvereinen zu integrieren. Durch eine Verjüngung sollten Brauchtum und Tradition erhalten werden“, erklärte Gräser. „Dafür sind regelmäßige Nachwuchsturniere wie der Russ&Janot-Cup, die unsere Vereine und Sportler zusammenbringen, sehr wichtig.“

Inklusion im technisch durchaus komplizierten Bogensport sei eine Herausforderung. Wie man in Erfurt sah, wird diese auch durch die Hilfe der Nachwuchssportler gut gemeistert. Die Teilnehmer mit Handicap, die die regulären Wettkampfentfernungen nicht schaffen, wurden von den Kindern und Jugendlichen nach Kräften unterstützt. „Sie nehmen es als völlig normal an, dass ein Erwachsener bei ihnen mit auf der Zehn-Meter-Scheibe steht. Mir geht wirklich das Herz auf, wie selbstverständlich das von unseren Jüngsten angenommen wurde. Wie selbst ein Neunjähriger die Verantwortung für den 53-Jährigen mit Handicap übernimmt, indem er ihn mit an die Schießlinie nimmt, ihm an der Scheibe sagt, welche Ringe er geschossen hat und vieles mehr“, freute sich Gräser.

Beim Turnier gab es traditionell auch wieder den Spendenaufruf „Kids for Kids“, dessen Erlös von über 900 Euro an das Kinderhospiz Mittelthüringen übergeben wurde. Auch dieser Aspekt trage dazu bei, soziale Kompetenzen zu stärken.

Die hohe Starterzahl und die zum Teil sehr guten Ergebnisse lassen die Trainerin hoffen, dass Thüringen künftig bei deutschen Meisterschaften stärker auftreten wird.