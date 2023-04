Das Kreispokalfinale zwischen Auleben und Roßleben wirft seine Schatten voraus

Auleben/Roßleben. Im Interview geben beide Fußballtrainer der Kreispokalfinalisten aus Roßleben und Auleben Rede und Antwort

Am 1. Mai ist es wieder soweit. Das Kreispokalfinale wird einmal mehr zahlreiche Zuschauer in ihren Bann ziehen. In Udersleben wird die SpG Roßleben, Tabellenführer der Kreisliga, den Spitzenreiter der Kreisoberliga, National Auleben, herausfordern. Ein vom Papier her ungleiches Duell, aber es ist Pokal. Wir sprachen mit beiden Trainern über das vielleicht wichtigste Spiel. Thomas Schröck von der SpG Roßleben/Bottendorf ist 47 Jahre alt, seit seiner Kindheit Mitglied in Bottendorf und seit 2013 (mit kurzer Unterbrechung) Trainer. Michael Gries ist 61 Jahre alt und nach dem Co-Traineramt seit dieser Saison Cheftrainer beim SV National Auleben.

Michael Gries, National Auleben. Foto: Verein

Welchen Stellenwert hat dieses Spiel?

Gries: Einen sehr hohen, wir sind Titelverteidiger und möchten das Unmögliche möglich machen und den Titel zweimal hintereinander gewinnen. Der Titelgewinn wäre in der Geschichte des Vereins ein Riesenerfolg. Für unsere junge Mannschaft wäre er auch Ansporn für mehr.

Schröck: Das Spiel hat natürlich einen sehr hohen Stellenwert für uns, weil wir sehr lange in keinem Finale standen, weder als Spielgemeinschaft noch als Einzelvereine Roßleben und Bottendorf.

Ist es das Spiel des Jahres?

Gries: Ja, über viele Spiele sich das zu erarbeiten, macht Spaß, jetzt will man aber auch den Erfolg.

Schröck: Vielleicht nicht unbedingt, weil wir auch noch wichtige Punktspiele vor der Brust haben.

Wer ist Favorit?

Gries: Ich denke, dass es in diesem Spiel keinen wirklichen Favoriten gibt, die Chancen stehen 50:50. Nicht umsonst steht Roßleben an der Tabellenspitze in der Liga. Roßleben hat eine sehr gute Mannschaft am Start.

Schröck: Favorit ist natürlich ganz klar National Auleben als Pokalverteidiger und Tabellenführer in der Kreisoberliga. Wir sind krasser Außenseiter.

Was ist nach dem Spiel geplant?

Gries: Wir werden nach der Siegerehrung – egal wie es ausgeht – nach Hause fahren und mit unseren Fans auf dem Sportplatz feiern. Am schönsten wäre das mit Pokal.

Schröck: Konkret ist noch nichts geplant, aber auf jeden Fall werden wir den Abend zusammen ausklingen lassen. So oder so.

Wie gehen Sie in das Spiel?

Gries: Ich möchte an dieser Stelle noch keine taktischen Maßnahmen verraten, aber wir werden uns nicht verstecken.

Schröck: Wir gehen hochmotiviert ins Spiel, wie sollte es anders sein. Wohlwissend, dass es schwer wird.

Haben Sie im Vorfeld damit gerechnet, im Pokalfinale zu stehen?

Gries: Nein, wir hatten es uns vorgenommen, aber dass es nun wahr wird. Wir möchten den Pokal noch einmal so in die Höhe heben wie beim letzten Mal. So etwas vergisst du nie. Das macht süchtig.

Schröck: Man rechnet nicht unbedingt damit, als Kreisligist ins Finale zu kommen. Dass wir auf dem Weg dahin drei höherklassige Mannschaften hintereinander ausgeschaltet haben, macht uns natürlich schon etwas stolz und zeigt, dass im Pokal nichts unmöglich ist.

Wird eine Fanschar mit dabei sein?

Gries: Ja, wir reisen mit drei großen Bussen an. Dazu kommen noch die Fans, die leider keinen Platz im Bus ergattern konnten. Da wir immer eine große Anzahl von Fans zu Hause und auswärts haben, rechne ich mit vielen Zuschauern.

Schröck: Ja, wir haben super Fans, die uns unterstützen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an sie. Ich glaube, es sind auch Busse organisiert.

Ist Udersleben ein gut gewählter Austragungsort?

Gries: Udersleben feiert 100-jähriges Jubiläum, ein schöner Anlass, um so ein Fest auszurichten. Hierzu herzlichen Glückwunsch. Ich hätte mir gewünscht, dass es im Wechsel mit dem Landkreisen Kyffhäuser und Nordhausen weitergeht, aber es ist so entschieden worden.

Schröck: Udersleben halte ich für einen sehr guten Austragungsort, gerade auch zum Vereinsjubiläum dort. Der Verein leistet schon viele Jahre richtig gute Arbeit und hat sich so ein Event auf alle Fälle verdient.