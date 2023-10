Der besondere Wunsch des Nordhäuser Schiedsrichter Alexander Roßmell fürs Pokalfinale

Nordhausen. Alexander Roßmell ist seit über 23 Jahren im Schiedsrichterwesen, legt aber auch Platten auf

Viele kennen ihn als Schiedsrichter oder Ansetzer für so manche Fußballspiel. Das Schiedsrichterdasein ist seine absolute Leidenschaft. Der Nordhäuser Alexander Roßmell, im Thüringer Fußball-Verband (TFV) auf der Liste der Oberligaschiedsrichter eingestuft, hatte bereits mit 16 Jahren „Blut geleckt“ für das Schiedsrichterwesen. Heute ist er 39 Jahre alt und weiterhin voll dabei. Damals hat der B-Junior gemerkt, dass es wohl nicht für die Bundesliga reicht. Zudem habe er als „Gerechtigkeitsfanatiker“ den Anspruch gehabt, es auf dem Spielfeld besser zu machen.

„Ich habe auf dem Zenit meiner Fußballkarriere mit der A-Jungend-Kreismeisterschaft 2013 für Leimbach aufgehört“, sagt er schmunzelnd. Sein damaliger Trainer Frank Münnich hat ihn angemeldet und Henner Hirschelmann hat ihn ausgebildet. Den Weg nach oben im Schiedsrichterwesen sei er Stück für Stück gegangen, andere seien da durchaus etwas schneller gewesen, befindet Roßmell. 2001 pfiff er die ersten Spiele im Männerbereich in der Kreisklasse, 2003 die Kreisliga und 2004 war er in der damaligen Bezirksliga angekommen. Es folgte 2005 der erste Auftritt in der Landesklasse, danach kam er in der Thüringenliga (2008) an und 2019 – Achtung, erster Höhepunkt des Jahres – der überregionale Sprung in die Amateuroberliga. Da war er oft ganz nah dran, aber gereicht hat es für das Erreichen der 5. deutsche Liga erst nach elf Jahren.

Roßmell pfeift für TSV Urbach

Gern erinnert sich Roßmell auch an 2007 bis 2009 als er beim leider schon viel zu früh (2014) verstorbenen Stefan Kleinschmidt Assistent in der Junioren Bundesliga war. Auf die Frage, wem er auf dem Weg in die Oberliga viel zu verdanken hat, sagt er: „Natürlich hat es einige Unterstützer wie Jürgen Muscat (BSO), Harald Unger (Ansetzer im Kreis), Adolf Prokop (Beobachter), Peter Weise, (Chef der „Rennsteiger“) oder Stefan Weber (Lehrwart) gegeben. Aber ich habe mich auch durchgekämpft.“

Alexander Roßmell pfeift für den TSV Urbach. Wenn man seine Einsätze als Schiedsrichter und Assistent sowie die Beobachtungen und Turniere aufrechnet, kommt man auf die stolze Zahl von 1149.

Ob es noch für eine Klasse höher reichen wird, bezweifelt er eher, obwohl er im Sport nichts für unmöglich hält. „Es gibt sicher viele Kandidaten, die deutlich jünger sind und auch eine bessere Perspektive haben.“ Spiele wie das Oberligaderby Auerbach gegen Plauen mit über 1700 Zuschauern oder das Landespokalfinale, bei dem er Assistent war, zählen zu den Höhepunkten. „Vielleicht schaffe ich es mal, ein Endspiel im Thüringenpokal zu leiten“, so ein Wunsch.

Und sein Ziel ist es, die Oberliga zu halten. Es sei natürlich Idealismus, aber man könne, betont er, in gewissem Maße auch etwas für die Gesellschaft tun und für Gerechtigkeit sorgen. Dass man sich dabei keine „goldene Nase“ verdienen kann, sei unbestritten. Aber es wäre schon angenehm, wenn die Leitung eines Spiels von beiden Mannschaften wertgeschätzt werde. Der TFV hat das getan, denn Roßmell erhielt 2017 die Ehrung „Danke Schiedsrichter“. Wie nicht wenige seiner Kollegen engagiert sich Roßmell auch im heimischen Kreis-Fußballausschuss (NTKFA), im Kreis-Schiedsrichterausschuss (KSA) als stellvertretender Obmann, Hauptschiedsrichter-Ansetzer sowie Tätigkeiten in Ausbildung, oder als Unterstützer des Lehrwartes. Aber auch mit Oldies hat er etwas zu tun. Als DJ legt er „Platten“, bestimmt auch ältere, auf. Welche Oldies zu seinen Lieblingssongs gehören, hat er aber nicht verraten.