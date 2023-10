Der FC Einheit spielt ordentlich, belohnt sich aber nicht

Bischofswerda. Der FC Einheit Rudolstadt behält in der Fußball-Oberliga nach einem 0:1 die rote Laterne

Wenn man eine so lange Rückreise wie die von der Oberlausitz ohne Zählbares antritt, dann ist das natürlich doppelt bitter. Wie die Stimmung im Bus war, weiß der Verfasser nicht, aber die Rückfahrt im eigenen Auto war interessant. Denn hier saßen mit Marco Riemer und Sören Eismann so genannte „Alphatiere“, die aus persönlichen Gründen etwas früher zuhause sein mussten und im Gefährt des Vereinssprechers Platz nahmen. Was sie in den gut zweieinhalb Stunden von Bischofswerda bis Jena bzw.. Rudolstadt über die gerade zu Ende gegangene Begegnung sagten, ist nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber der Tenor war: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht“, so Riemer, und „Wir haben uns dafür durch einen individuellen Fehler leider nicht belohnt“, ergänzt Eismann.

Die Gäste begannen gegen den ungeschlagenen Tabellendritten mutig und nutzten von Beginn an jede Möglichkeit zur Offensive. Nach der ersten eigenen Ecke (3.) mussten sie jedoch tief durchatmen, als der insgesamt überzeugende junge Unparteiische aus Sachten-Anhalt einen Pass von Toni Stelzer auf Keeper Stefan Schmidt als Rückspiel wertete und sieben Meter vor dem Einheit-Kasten indirekten Freistoß gab. Doch die Rudolstädter warfen sich mutig in den Schuss (7.).

Danach versuchten es Niklas Fiedler (10.) und Marco Riemer aus der Distanz (15.), jedoch ohne Erfolg. Dann die Großchance für Fiedler, der auf der linken Seite völlig freigespielt wurde, das Leder jedoch aus acht Metern neben den rechten Pfosten setzte (16.). Auf der Gegenseite war wenig später Martin Sobe ebenfalls „durch“, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Schmidt (20.).

Es folgten zwei Freistöße für die Hausherren aus den Halbpositionen (23., 24.) und eine brenzlige Situation, als Sven Rupprecht in Szene gesetzt wurde und im Strafraum zu Fall kam. „Kein Foul“, befand der Flügelflitzer, „eher ein Zusammenprall“, sagte er sehr fair (27.).

Aus der Pause kamen die Gastgeber hellwach, denn Steve Zizka roch bei einem zu kurzen Rückspiel der Thüringer – bis dahin hatten alle Zuspiele auf den Keeper fehlerfrei funktioniert – „den Braten“, spritzte dazwischen und sorgte für Veränderung auf der Anzeigetafel (47.). „Wir haben aus keiner Chance ein Tor gemacht. Das freut mich besonders“, sagt BFV-Trainer Frank Rietschel die Aktion. Anders sah das natürlich der sportliche Leiter Tim Ackermann, der die Mannschaft gemeinsam mit Marcel Reinhardt und Torsten Hölbing für den urlaubsbedingt fehlenden Cheftrainer Jürgen Walther coachte: „Bischofswerda schießt das Tor wieder durch einen Fehler von uns. Dass ist das, was uns in den letzten Wochen immer wieder auf die Füße fällt.“

Die Unruhe beim Gast ob des Rückstandes war nicht von langer Dauer. Man hatte einige Möglichkeiten, die aber nicht genutzt werden konnten. Bahner brachte eine Eingabe nicht unter Kontrolle, Eismanns Seitfallzieher rauschte über das Gebälk. Ackermann sah die Schlussphase so: „Dass Bischofswerda mit dem 1:0 abgezockt spielt, war uns klar. Wir haben es hinten heraus noch einmal mit langen Bällen versucht. Aber das ist dann sehr schwer.“ So brachten die Nullachter die Führung auch über die Nachspielzeit.