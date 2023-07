Der nächste Husarenstreich des Erfurter Boxjuwels

Eisenhüttenstadt. Boxer Djabrail Bakaev vom PSV Erfurt sichert sich nach dem deutschen Meistertitel der U18 nun Gold in der U19.

Djabrail Bakaev vom PSV Erfurt war ausgezogen, um bei der deutschen Meisterschaft der U19 in Eisenhüttenstadt seinen Titel vom November, als er in Köln völlig überraschend deutscher Meister der U18 bis 71 kg geworden war, zu wiederholen. Diesmal sah er sich in der U19 mit einem hochkarätigen Feld konfrontiert. 15 Kämpfer, darunter zwei weitere deutsche Meister, wollten Gold holen.

Im K.o.-System traf Bakaev direkt im Achtelfinale auf einen der anderen nationalen Titelträger, Imran Potashnikov vom Olympiastützpunkt in Frankfurt/Oder. Mit einem eindeutigen Richterurteil von 5:0 setzte er direkt ein Achtungszeichen. Aus dem Viertelfinale gegen Jasper Sandhack vom Landesverband Hamburg ging er nach dreimal drei Minuten Kampfzeit wieder mit 5:0 als eindeutiger Sieger hervor. Obwohl tags darauf im Halbfinale gegen Fatlind Dreshaj (Landesverband Baden-Württemberg) die Arme müde, die Beine schwer waren und der Kiefer schmerzte, gewann der Erfurter erneut mit 5:0.

Im Finale wartete der schwerste Gegner. Adam Shapjianov vom Landesverband Brandenburg war mit einem Freilos in diese Meisterschaft gestartet, hatte also einen Kampf weniger als Bakaev bestritten und hätte mit einem Sieg sein Ticket für die Europameisterschaft in der Tasche gehabt. Doch auch hier diktierte Bakaev das Geschehen und krönte sich mit 5:0 souverän zum deutschen Meister.

Im Oktober will er nun den U22-Titel holen. Bundestrainer Andreas Schulze ist in Eisenhüttenstadt erneut auf ihn aufmerksam geworden und hat das Interesse an seiner sportlichen Zukunft bekundet.