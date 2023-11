Derbysieg für Wacker Gotha gegen FSV Waltershausen

Gotha. In der Fußball-Landesklasse holt Gotha ein 2:1, tut sich gegen Ende aber schwer. Siebleben bleibt dank 2:1 oben dran.

Dank eines unspektakulären, aber verdienten 2:1-Erfolg über den FSV Waltershausen bleibt Wacker Gotha in der Spitzengruppe der Landesklasse. In einer über weite Strecken mittelmäßigen Partie hatte Gotha das Geschehen unter Kontrolle. Beide Teams mussten auf viele Spieler verzichten, Wacker verkraftete das besser. Als Schönwaldt El Antaki bediente, erzielte dieser das 1:0 (22.). Nach dem Wechsel spitzelte wiederum El Antaki einen Ball ins lange Eck und baute so die Führung aus (53.). Von den Gästen war über lange Zeit nichts zu sehen. Erst in der Schlussphase wurde es turbulent. Zunächst verwandelte Le Duc einen Handelfmeter, als Schönwaldt angeschossen wurde (90.+1). Kurz darauf scheiterte Schuchardt per Kopf an der Latte und verpasste so den Ausgleich, der aber auch sehr glücklich gewesen wäre.

Ein paar Kilometer östlich siegte Siebleben gegen Hildburghausen mit 2:1 und rückte auf Platz drei vor. Abwehrmann Votava traf zum 1:0 (10.), in der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Die Gäste glichen per Foulelfmeter durch Holl aus (39.). Noch vor der Pause gab es aber auch Elfmeter auf der anderen Seite, Schreiber netzte zum 2:1 (43.). Hildburghausen drängte spät auf den Ausgleich, hatte aber Pech, zweimal am Pfosten zu scheitern. Mit Glück und Geschick brachte der Hausherr den Sieg über die Zeit.