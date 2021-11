Die Rudolstädter Kühne und Bresemann nie ausgewechselt

Matthias Kühne (rechts) in einem Testspiel gegen Wismut Gera. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Rudolstadt. In einer besonderen Statistik mischen Fußball-Spieler des heimischen Oberligisten vorn mit.

Mit der Unterbrechung der Fußball-Saison in der Oberliga lohnt sich auch ein Blick auf die Statistik. So waren die Rudolstädter Kicker Sven Bresemann und Matthias Kühne die einzigen beiden Akteure des FC Einheit, die in ihren absolvierten Punktspielen nie ausgewechselt wurden. Dabei absolvierte Bresemann 14 Begegnungen, Kühne immerhin 13. Das zeigt eine Statistik von Fussball.de aus.

Bislang sind 443 Spieler in den 126 Spielen eingesetzt worden. Dies bedeutet, dass jeder Verein im Schnitt etwa 23 Spieler einsetzte. Mit 18 Spielern kamen bei Bischofswerda die wenigsten Spieler zum Einsatz; der FC Carl Zeiss Jena II ließ mit 43 Akteuren die meisten auflaufen. Die Rudolstädter kamen übrigens mit 22 Akteuren aus.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Matthias Kühne und Sven Bresemann gehören zudem zu insgesamt 17 Spielern, die bislang keine Spielminute verpassten. Diese verteilen sich auf zwölf Vereine, wobei der SV 09 Arnstadt, der VfB Krieschow, Wacker Nordhausen, Einheit Rudolstadt und Einheit Wernigerode jeweils zwei Spieler aufweisen konnten