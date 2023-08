Die stärkste Kreisoberliga jemals

Haarhausens Maximilian Brandau steht mit seinem Team am Sonntag in Zottelstedt wieder im Blickpunkt.

Arnstadt. Zum Start der höchsten Mittelthüringer Fußball-Spielklasse wird gerätselt, wer eigentlich Favorit ist

Los geht’s! An diesem Wochenende startet die Fußball-Kreisoberliga in Mittelthüringen. Noch nie war die Vorfreude und Spannung darauf so groß, da sind sich alle Beteiligten einig, und noch nie war man seit Einführung der Kreisoberliga 2012/13 sich so uneinig, wer wohl diesmal der Favorit um den Landesklassen-Aufstieg ist.

„Das stimmt, die Kreisoberliga war noch nie so stark wie in diesem Jahr besetzt, da möchten wir nach dem Vizetitel der Vorsaison gern ein Wörtchen mitreden. Aber wir wissen natürlich, dass das alles andere als leicht wird und am Ende der Saison wirklich auch ganz vorn stehen zu können, ist von sehr vielen Faktoren abhängig“, so Haarhausens Trainer Marco Eberling, der mit seiner sportlichen Leitung und den Spielern vorsichtig das Ziel Platz 1 bis 3 absteckte. „Ich denke Ilmenau ist der große Favorit, Gräfinau-Angstedt, auch Gräfenroda sollten nicht außer Acht gelassen werden. Viel hängt nun davon ab, gut in die Saison zu starten.“ Haarhausen muss auf Zugang Tarek Ben Mahmoud (kam vom FC Rot-Weiß U19) verzichten, der sich bei einem Freizeit-Kick das Schlüsselbein brach.

Im Gründungsjahr 2012/13 verlief die Premiere der Wachsenburger weniger gut. Als Fünfzehnter stieg man postwendend wieder ab und kehrte erst 2016 zurück, hielt die Klasse mit einem Punkt Vorsprung als Vierzehnter. Die Plätze 7, 12, 7 und wieder 12 folgten. Diese zyklische Stetigkeit durchbrach erst der 2. Platz im Vorjahr. „Wenn wir wieder Vizemeister werden könnten, wäre ich sehr sehr zufrieden“, relativiert Eberling.

Von den Gründungsmitgliedern der Kreisoberliga sind mit Blankenhain, Schöndorf, Haarhausen, Gräfinau-Angstedt und Aufsteiger Empor Weimar lediglich fünf 2023/24 im Rennen. Beim FSV 1928 Gräfinau-Angstedt soll es im zwölften Jahr der Kreisoberliga-Zugehörigkeit ebenfalls ein Platz unter den besten fünf Mannschaften geben. Der Kreispokalfinalist holte sich nach dem Torhüterpech zuletzt noch in dieser Woche Ersatz. Nachdem sich der aus Blankenhain geholte Mario Berg schwerer an der Schulter verletzte, konnte Mitte der Woche der Ex-Remschützer Denis „Katze“ Kaczmierczak „reaktiviert“ werden. Der 33-Jährige hatte seine Karriere eigentlich beendet, folgte nun aber dem Hilferuf der Gräfinauer. „Nachdem das geklappt hat, ist mir wohler“, verriet der 38-jährige FSV-Coach Christian Zentgraf, da er nach den Abgängen von Daniel Machleidt (nun Torwarttrainer) und Chris Fischer (SV 09 Arnstadt II) nur noch Bastian Ehrhardt fürs Tor gehabt hätte.

„Angesichts der starken Konkurrenz, gibt es bei uns keinen Druck, ganz vorn mitspielen zu müssen. Das heißt nicht, dass der Wunsch dazu nicht da ist“, so der Trainer des Vorjahresdritten und Vizemeisters von 2021 und 2020. „Ilmenau ist Favorit, wenn deren Leistungsträger fit bleiben und die Neuen halten, was von ihnen erwartet wird. Auch Haarhausen erwarte ich stark und überraschen könnte Bad Blankenburg.“

Kleinere Brötchen werden in Martinroda gebacken. Dort beim Ex-Oberligist muss man sich nach 22 Abgängen neu ausrichten. Der Klassenerhalt ist so für das Team von Trainer Mike Eckardt die ganz große Herausforderung und Ziel. Bitter, dass ausgerechnet jetzt der Kreisliga-Torjäger Luis Ulke (40 Treffer!) mit einer Fußverletzung wohl länger ausfällt.

Fast durchgängig als Favorit genannt wird Germania Ilmenau. Mit Benjamin Hertel und Toby Metzmacher oberligaerfahren verstärkt und sonst bis auf Nils Kunz und Rudi Müller (Auszeiten) fast komplett geblieben, sieht auch Trainer Thomas Giehl seine Männer in der Pflicht: „Platz 1 bis 3 ist das Ziel. Trotz aller Unwägbarkeiten müssen wir schnell oben mitspielen. Wir sind gut vorbereitet, hatten mit den Spielen insgesamt 18 sehr intensive Trainingseinheiten und haben individuell deutliche Fortschritte gemacht.“