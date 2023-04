Die Weltmeister von morgen: Erfurter HC lädt zu einem der größten deutschen Nachwuchs-Hockeyturniere

Erfurt. Nach zwei Jahren Zwangspause lädt das Puffbohnenturnier des Erfurter HC am Wochenende mit Rekordfeld.

Der Erfurter Hockey-Club lädt nach zwei Jahren Corona-Zwangspause an diesem Wochenende wieder zum Puffbohnenturnier, einem der größten Feldhockey-Nachwuchsturniere der Altersklassen Minis bis U12 in Deutschland, ein. 435 Nachwuchsspielerinnen und -spieler aus 51 Mannschaften und 18 Vereinen, die aus fünf Bundesländern und sogar aus der litauischen Hauptstadt Vilnius anreisen, sorgen für ein Mammutprogramm: 138 Spiele sind an den zwei Tagen geplant – die größte Beteiligung in den vergangenen 18 Jahren. 2005, bei der ersten Auflage, waren es etwa halb so viele Spieler und Teams, die in Erfurt die Schläger kreuzten.

Es bedarf einer gründlichen Organisation, um solch ein Event auf die Beine zu stellen. Schon seit etwa einem Jahr laufen die Vorbereitungen. Auch dieses Jahr hat sich der EHC nicht Lumpen lassen. Es wird neben einem sportlichen Großereignis ein Familienfest für alle. Für Interessierte wird extra ein „Übungshockeyfeld“ aufgebaut, um ihnen den Sport näherzubringen. Zusätzlich wird es Hüpfburgen, Sandelfen, Zuckerwatte, Bratwurst und ein Tombola geben.

In den vergangenen Jahren waren mitunter Weltmeister und andere Hockey-Größen zu Gast. Vielleicht sind auch diesmal Talente dabei, die diesem Weg einmal folgen.