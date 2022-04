Doppelspieltag zum Abschluss für die Blue Volleys

Trainer Jonas Kronseder sieht sein Team in Karlsruhe in der Kür, gegen Jena in der Pflicht.

Gotha. Volleyball-Zweitligist aus Gotha ist am Samstag in Karlsruhe gefordert und will am Sonntag in Erfurt gegen Jena den Pokal holen.

Die Blue Volleys Gotha bestreiten am Wochenende gleich zwei Finalspiele. Am Sonnabend endet die Saison in der 2. Bundesliga Süd mit dem Spiel beim Tabellenführer Baden Volleys SSC Karlsruhe (19 Uhr). Am Sonntag wartet dann der Drittligst 1. VSV Jena 90 in Erfurt im Finale um den Thüringer Landespokal auf Gotha (17 Uhr).

Für die Gothaer geht es im Spiel in Karlsruhe eigentlich um nichts mehr, denn den 6. Tabellenplatz hat man bereits sicher. Aber die Blue Volleys könnten den Kampf um die Meisterschaft zwischen den Gastgebern und dem TV/DJK Hammelburg mit einem Sieg weiter offen halten. Denn in diesem Fall hätte Tabellenzweite Hammelburg weiterhin die Chance die Badener, die derzeit sieben Punkte Vorsprung haben, noch auf der Ziellinie abzufangen. Im Idealfall könnte es dann am letzten Spieltag zu einem echten Endspiel in Hammelburg kommen. Andererseits wären im Falle eines Sieges am Sonnabend die Baden Volleys vorzeitig Meister.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn es nach Trainer Jonas Kronseder geht, soll seine Mannschaft genau daraus ihre Motivation ziehen. „Die Karlsruher noch ein bisschen ärgern und die Meisterschaftsentscheidung offen halten, sollte unser Ziel sein. Zudem würde ein Sieg für uns einen schönen Saisonabschluss bedeuten“, gab er im Vorgespräch als Devise aus. All dies steht aber im Konjunktiv, denn wie schwer es für die Thüringer in Karlsruhe wird, zeigt der bisherige Saisonverlauf des Spitzenreiters. Erst drei Niederlagen stehen dort zu Buche. Gerade aber die überraschend verlorenen Spiele gegen Delitzsch und die Volley YoungStars Friedrichshafen zeigen aber, dass auch der Tabellenführer nicht unverwundbar ist. Im Hinspiel mussten sich die Gothaer allerdings mit 0:3 geschlagen geben.

Verzichten muss Kronseder an beiden Spieltagen auf Kapitän Robert Werner, der auf der „sport-aktiv“-Messe in Erfurt tätig ist und auf Ben Bierwisch. Ob der angeschlagene Elias Götze spielen kann und ob Hannes Maisch in Karlsruhe dabei sein kann, ist noch unklar.

Einen Tag später sind Blue Volleys bereits wieder gefordert. Im Rahmen des Tag des Volleyballs treffen die Gothaer ab 17 Uhr im Finale um den TVV-Pokal in der Sporthalle des Erfurter Sportgymnasiums auf Jena 90. Es ist bereits das sechste Aufeinandertreffen dieser Vereine im Landespokalfinale. Bis auf die Begegnung 2014 gab es ausschließlich Gothaer Siege. Auch in den letzten drei ebenfalls gemeinsamen Endspielen, 2020 fiel das Finale wegen der Coronapandemie aus, siegte der VC Gotha. Dennoch sind die Partien der beiden Teams meist sehr sehenswert und von einer gewissen Spannung geprägt.