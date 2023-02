Drachen bangen um Pre-Playoffs

Erfurt. Die TecArt Black Dragons Erfurt verlieren in Rostock 6:1.

Die TecArt Black Dragons Erfurt müssen doch noch einmal um den Einzug in der Eishockey-Oberliga Nord bangen. Am Wochenende verpassten sie die große Chance, ihn perfekt zu machen, weil sie sowohl am Freitag gegen den Letzten Krefeld (4:5 nach Verlängerung) als auch am Sonntag beim Vorletzten Rostock, dort sogar sang- und klanglos mit 1:6, unterlagen. Zwar verlor auch der Zehnte Hamm seine beiden Spiele, doch der Elfte Herford gewann zweimal und hat nur noch drei Punkte Rückstand auf die Erfurter. Diese brauchen aus den letzten beiden Spielen gegen den Siebten Herne und den Dritten Tilburg noch mindestens einen Punkt, um sicher in die Pre-Playoffs einzuziehen.