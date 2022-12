Drachen im Aufwind und mit schweren Aufgaben

Erfurt. Der Erfurter Eishockey-Oberligist will seine ansteigende Form auch gegen zwei Schwergewichte der Liga unter Beweis stellen.

Die TecArt Black Dragons Erfurt sind nach ihrem Überraschungssieg am Dienstag gegen Herne wieder in Reichweite der Pre-Playoff-Plätze in der Eishockey-Oberliga Nord. Ihre gute Form wollen die Drachen am Wochenende auch gegen zwei Schwergewichte der Liga unter Beweis stellen: Am Freitag (20 Uhr) empfangen sie in der heimischen Kartoffelhalle den Tabellenfünften Hannover Indians, am Sonntag (19 Uhr) müssen sie auswärts beim klaren Spitzenreiter Hannover Scorpions Farbe bekennen, der mit 20 Punkten Vorsprung auf den Zweiten derzeit in einer eigenen Liga spielt.