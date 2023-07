Ehrung zu 30-jähriger Kampfkunst für Alfred Horn aus Voigtstedt

Erfurt. Großmeister Alfred Horn aus Voigtstedt wird für seine Verdienste für die Kampfkunst vom Verband ausgezeichnet.

Der Chinesisch-Deutsche Kampfkunstverein Landesverband Thüringen führte in der Erfurter Kampfkunstschule Laqua einen Landeslehrgang zu dem Thema realistische Selbstverteidigung aus verschiedenen Stilrichtungen im Wushu und Budo durch. Die Trainingsbedingungen sind hervorragend und so kamen auch aus ganz Thüringen Schüler und Meister, um am Fachlehrgang teilzunehmen.

Zu Beginn dieser Veranstaltung stand eine Überraschung für den Voitgstedter Alfred Horn an. Er wurde vom Landesverband für sein 30-jähriges Kampfkunst-Jubiläum geehrt. Der Präsident Thomas Köhler und der Ehrenpräsident und Vorsitzender der Kampfkunstschule Artern, Werner Bank, sowie der gesamte Landesvorstand beglückwünschten Alfred Horn, unter Applaus aller Anwesenden, zu diesem Jubiläum.

Alfred Horn ist seit dem 16. Juni 1993, zuerst im Polizei-Sportverein Artern, aktiv. Später wechselte er zu dem neu gegründeten Verein Kampfkunstschule „Satori – Do“ Reinsdorf, der heutigen Kampfkunstschule Artern.

Das Training begann unter dem damaligen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Harre. Heute kaum noch vorstellbar, aber er war mit seinem heutigen Vereinsvorsitzenden und Großmeister Werner Bank fast jedes Wochenende zur Aus -und Weiterbildung beim Bundesgrenzschutz in Duderstadt, um dort zu trainieren. Trotz seiner damals runden 40 Jahre war und ist er immer ein Vorbild an Trainingsfleiß und Motivation für jüngere Schüler.

So bestand er auch in kürzester Zeit alle Schüler-Prüfungen und zeigte eine hervorragende 1. Dan-Prüfung. Nunmehr ist er seit 30 Jahren aktiv und seit kurz nach der Jahrtausendwende Fachübungsleiter in der Kampfkunstschule Artern. Hier hat er seit vielen Jahren verschiedene Vorstandsfunktionen im Verein inne und fungiert im Landesverband ebenfalls seit vielen Jahren als Revisor.