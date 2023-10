Ein Erfurt Indigo im Olympiapark

Erfurt. Der Erfurter Friedrich Stapp ist beim Jugendländerturnier im American Football in Berlin dabei.

Wenn am 21. und 22. Oktober die besten U19-Juniorenspieler Deutschlands nach Berlin kommen, um dort das Jugendländerturnier im American Football zu bestreiten, wird auch ein Erfurter dabei sein. Friedrich Stapp von den Erfurt Indigos hat es nach vielen Auswahltrainings in die gemeinsame Landesauswahl Thüringens, Sachsens und Sachsen-Anhalts geschafft, die als „Saxony Knights“ im Olympiapark antritt. Der 17-jährige Stapp wird als Defensive Back, also Passverteidiger, seine Indigos in Berlin vertreten.

In der höchsten Klasse, der A-Gruppe, werden die mitteldeutschen Talente an den Start gehen. Auf dem Maifeld des Olympiaparks wird eine große Football-Community erwartet, denn neben Tackle-Football wird auch Flag-Football gespielt, und einige Teams werden von Cheerleadern unterstützt. Der Eintritt ist frei, die Spiele werden live auf sportdeutschland.tv gezeigt.