Ein Punktsieg jagt den nächsten: Boxer des PSV Erfurt glänzen doppelt

Nordhausen/Saalfeld. Die Boxer des PSV Erfurt überzeugen beim Injoy-Cup in Nordhausen als zweitbestes Mannschaft und beim Länderkampf in Saalfeld mit ihrem deutschen Meister.

Ein langes, anstrengendes und erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Boxern und Trainern des PSV Erfurt. Neun Sportler und zwei Trainer starteten beim 3. Injoy-Cup in Nordhausen, in Saalfeld war der zweifache deutsche Meister Djabrail Bakaev mit Trainer Mike Brauer beim 30. Länderkampf Polen gegen Thüringen/Brandenburg dabei.

In Nordhausen waren zwölf Vereine aus ganz Deutschland sowie den Niederlanden am Start. Für den PSV ging als Erster Samir Rahmani (Schüler -52 kg) gegen Jibrail El Sayed (TuS Gerresheim) in den Ring. Das Duell zweier sehr starker, auf Augenhöhe kämpfender Boxer hatte ein Unentschieden verdient, doch das Kampfgericht sah den Gerresheimer vorn. Doch im nächsten Kampf konnte Hafiz Arab Zada (Junioren -51 kg) gegen Gabriel Stega da Silva, ebenfalls TuS Gerresheim, den Spieß umdrehen und einen klaren Punktsieg einfahren. Den dritten PSV-Kampf der Nachmittagsveranstaltung gewann Firat Ceri (Junioren -75 kg) gegen Keanu Horn (Eidelstedt) nach Punkten.

Ibrahim Djabrailov tat es ihm in seinem Kampf in der Abendveranstaltung gleich und holte den nächsten klaren Punktsieg in der Jugend bis 75 kg gegen Kevin Becker (Löwen-Box-Academy Braunschweig). Qudrat Ayubi (Jugend -62 kg) siegte gegen Odai Alsbieh (BC 05 Fürstenwalde) ebenfalls nach Punkten. Besonders motiviert bei seiner Premiere war der aus Rumänien stammende Catalin Lutcan (Junioren -63 kg), der Yeraly Ordasch (BC Wutha-Farnroda), der für seine überzeugende Leistung mit seinem ersten Punktsieg belohnt wurde.

Bakaev gewinnt, aber Thüringen verliert Länderkampf

Die Erfolgsserie des PSV erhielt einen Knick, weil Davut Celik (Junioren -78 kg) gegen Jamal Ahmad (Gerresheim) nach einem fröhlichen Abend mit Freunden im Ring nicht überzeugte und verlor. Für einen erfolgreichen Abschluss in der Nordhäuser Wiedigsburghalle aus Erfurter Sicht sorgten Samadi Abdulbaset (Männer -67 kg) gegen Mowafak Melli (Berliner TSC) und Edris Sahadati (Männer -60 kg) gegen Piet Müller (Gerresheim) mit ihren Punktsiegen. Die PSV-Trainer Frank Nordmann und Andranik Vardanyan freuten sich über Platz zwei in der Mannschaftswertung.

Erfurts deutscher Meister Djabrail Bakaev war in Saalfeld einer von neun Wettkämpfern für Thüringen/Brandenburg gegen Polen. Er besiegte in der Jugend bis 71 kg gegen Kacper Kadluczka (BC Skorpion Stettin) eindeutig nach Punkten. Am Ende hatten die Thüringer und Brandenburger in dem traditionellen Länderkampf diesmal aber knapp mit 12:13 das Nachsehen gegen die polnische Mannschaft.