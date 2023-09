Ein Kreisoberligaduell in der zweiten Runde des Nordthüringer Fußballkreispokals

Landkreise. Die zweite Runde des Fußball-Kreispokals bietet an diesem Wochenende interessante Duelle. Wacker Nordhausen II gegen Eintracht Sondershausen II steht vor allem im Fokus.

Am Wochenende ist auf Kreisebene Punktspielpause, der Pokal hat Vorrang. Die zweite Hauptrunde des Nordthüringer Fußballkreises wird ausgetragen. Es gehen 16 Begegnungen über die Bühne, zehn am Samstag und sechs am Sonntag. Aus dem Landkreis Nordhausen sind noch 19 Mannschaften im Rennen, aus dem Kyffhäuserkreis sind es noch 13 Teams.

Es gibt diesmal nur ein Kreisoberligaduell – Bielen gegen Greußen. Das bunt gemischte Feld setzt sich aus elf Kreisoberligisten, 15 Kreisligisten und sechs Teams aus der ersten Kreisklasse zusammen. Es wird einen neuen Pokalsieger geben, denn Vorjahres-Champion Auleben ist in die Landesklasse aufgestiegen und hat den Kreisfußball verlassen.

Ein Spiel hat zudem besondere Aufmerksamkeit, wenn Wackers Zweite auf die Zweite aus Sondershausen (So, 14 Uhr) trifft. Die Nordhäuser, die von Steve Jochmann trainiert werden, sind zwar kein Favorit, sorgen aber mit ihren Ergebnissen für Furore und werden auch gegen den Kreisoberligisten ihr Chancen suchen. „Wir bereiten wie auf jedes andere Spiel vor. Es ist für uns ein Bonusspiel und für mich ganz klar die Eintracht der Favorit. Unser Fokus liegt darauf, junge Spieler in das Team zu integrieren, was uns bereits jetzt nach der kurzen Zeit gut gelungen ist. Dennoch wollen wir das Spiel so lange wie möglich offen halten und wie immer Gas geben“, so Jochmann, der wie die gesamte Mannschaft hofft, dass es wieder viel Unterstützung von außen geben wird.

Beim Kreisoberliga-Duell zwischen Bielen und Greußen wird eine einseitige Begegnung erwartet. Es spielt der verlustpunktfreie Spitzenreiter gegen den Tabellenvorletzten. Vielleicht kann sich der Gastgeber steigern und den Favoriten Paroli bieten.

Die restlichen Kreisoberligisten haben es alle mit unterklassigen Gegnern zu tun. Herauszuheben sind noch fünf Südharzer Derbys, in denen Kreisligisten auf Kreisoberligisten treffen: Kraja gegen Leimbach, Werther gegen Großwechsungen, Ellrich gegen Harztor, Sollstedt gegen Salza und Kehmstedt gegen Bleicherode. Auch hier sind Überraschung möglich.

Enge Spiele werden in Kraja, Ellrich und Kehmstedt erwartet. Des Weiteren kommt es zweimal zum Kreisliga-Kräftemessen der Staffeln eins und zwei. Dabei haben die Kyffhäuser Mannschaften Reinsdorf gegen Windehausen und Oldisleben gegen Kleinfurra Heimrecht. Aber auch die Südharzer Teams rechnen sich eine Chance aus.