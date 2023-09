Eintracht Sondershausen hat den Blick nach vorn gerichtet

Sondershausen. Eintracht Sondershausen will auf dem neuen Göldner endlich die ersten Punkte einfahren. Im Kellerduell der Fußball-Thüringenliga ist Neustadt/Orla zu Gast.

Wenn am Samstag (14 Uhr) die Eintracht aus Sondershausen ihr nächstes Heimspiel in der Fußball-Thüringenliga bestreitet, wird dies im neuen Stadion Sondershausen der Fall sein. Die noch fehlende Sitzschalen sind montiert und auch sonst wurden weitere Restarbeiten getätigt. Der Göldner wurde am Montag offiziell eröffnet und ist nun in fester Hand der Sondershäuser Sportvereine, insbesondere des BSV Eintracht. Am 23. November 2019 war das letzte Heim- und Pflichtspiel auf dem Göldner, was demnach fast vier Jahre her ist. Das Spiel gegen Heiligenstadt wurde 2:1 gewonnen. Also höchste Zeit, daran anzuknüpfen und den neuen Göldner mit einem Sieg einzuweihen.

Die Vorfreude ist groß, wird aber auch etwas von der aktuellen sportlichen Lage getrübt. Mit null Punkten und 1:20-Toren stehen die Sondershäuser am Ende des Tableaus und warten weiter auf ein Erfolgserlebnis. Die neuerliche Niederlage in Dachwig hat einmal mehr die offensiven Schwächen zu Tage gebracht. Aber das Trainerteam Axel Duft und Riccardo Nieke zieht sich an den positiven Dingen entlang und will nun gegen Aufsteiger SV Neustadt/Orla endlich den erhofften Befreiungsschlag schaffen.

„Wir trainieren unter der Woche hart und dann werden wir wieder mit vollem Tatendrang in das nächste Spiel gehen. Wir werden die Köpfe nicht hängen lassen, sondern immer weiter machen und dann am Samstag das Spiel für uns entscheiden“, sagte Duft nach dem 0:4 in Dachwig mit aufmunternden Worten in Richtung seiner Mannschaft.

Die Gäste haben ihren Start ebenfalls nicht sonderlich gut gemeistert. Jedoch haben sie bereits einen Sieg auf der Habenseite. Diesen gab es vergangenes Wochenende beim 2:1-Heimsieg gegen den FSV Schleiz. Auswärts aber gab es bisher nichts zu holen. Und mit 15 Gegentoren haben sie die zweitschlechteste Abwehr. Ein Ansatzpunkt für die Eintracht, um sich endlich zu befreien, zumal Neustadt nur einen Platz vor Sondershausen steht..

„Wir freuen uns sehr auf das Spiel und wieder in unserem Stadion spielen zu können, unserer eigentlichen Heimstätte. Den Kopf in den Sand stecken werden wir auf keinen Fall – Keiner von uns und keiner aus der Mannschaft. Jeder weiß, was die Stunde geschlagen hat. So gehen wir auch in das Spiel und wollen endlich den Bock umstoßen“, erklärte Riccardo Nieke.