Eintracht Sondershausen setzt weiter auf sein Trainerteam

Sondershausen. Fußball-Thüringenligist Eintracht Sondershausen will für Sicherheit sorgen und geht auch im Falle eines Abstieges mit Axel Duft und Riccardo Nieke in die neue Spielzeit.

Der abstiegsgefährdete Fußball-Thüringenligist Eintracht Sondershausen setzt spielklassenunabhängig weiter auf sein Trainerteam Duft/Nieke. Das betonte nochmals Jerome Nowak, Sportwart und Vorstandsmitglied des Vereins. Auch im Falle eines Abstiegs würden Duft/Nieke weiter auf der Eintracht-Bank sitzen.

Das Trainerduo hat im Sommer 2020 das Steuerrad übernommen. Danach folgten eine abgebrochene und eine unvollständige Spielserie. „Die Mannschaft durch die Corona-Pandemie zu führen, und das betrifft alle Übungsleiter, war eine schwierige Aufgabe“, sagt Nowak, „Diese wurde vom Trainerteam sehr gut gemeistert. Deshalb setzen wir auf Kontinuität und Vertrauen. Wenn wir das Gefühl hätten, der ‘Vulkan’ Duft wäre erloschen, müssten wir anders entscheiden.“

Nowak erklärt weiterhin, die Stimmung in der Mannschaft sei gut. „Wenn zum Auswärtsspiel sämtliche verletzten oder nicht spielfähigen Spieler mitfahren, wenn die Trainingsteilnahme stimmt und der Trainer die Spieler erreicht, dann sind das richtige Voraussetzungen.“

Mit der Entscheidung, spielklassenunabhängig mit den Trainern über die Saison hinaus zusammenzuarbeiten, schafft der Verein Planungssicherheit. „Wir nehmen die Spieler in die Pflicht, alles für den Klassenerhalt zu tun“, so Nowak. An diesem Samstag (14 Uhr) ist Sondershausen in Martinroda gefordert.