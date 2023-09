Eintracht Sondershausen stößt den Bock um

Sondershausen. Eintracht Sondershausen gewinnt das erste Spiel der Saison und das erste auf dem neuen Göldner. Gleich fünf Tore machen dabei die Hausherren

Da ist es endlich, das ersehnte Erfolgserlebnis für den BSV Eintracht Sondershausen in der höchsten Spielklasse des Freistaates. Die Mannschaft des Trainergespanns Axel Duft/Riccardo Nieke holte sich am sechsten Spieltag der Thüringenliga gegen Neuling SV Blau-Weiß Neustadt/Orla die ersten drei Punkte beim 5:3- Heimsieg.

Neue Heimstätte motiviert Mannschaft

Es gibt Geschichten, die kann man nicht erfinden, die schreibt das Leben. Nach knapp vier Jahren Bauzeit und dem letzten „richtigen“ Heimspiel- und auch Sieg gegen Heiligenstadt (2:1) im November 2019 gelang dem bisherigen Schlusslicht der erhoffte Befreiungsschlag gegen den Aufsteiger. Die Freude auf die modernisierte Heimstätte und die Euphorie nahmen frühzeitig Gestalt an, nachdem Marcel Börold, nach schönem Zuspiel von Marvin Kapell, seine Nebenleute mit dem 1:0- Führungstor zum Jubeln brachte (3.). Die Neustädter erholten sich zunächst vom frühen Schock, nutzten einen Ballverlust der Platzherren im Mittelfeld und glichen durch Pedro Rocha aus – 1:1 (14.). Die „Jungs vom Göldner“ ließen die Köpfe jedoch nicht hängen, schlugen erneut durch Marcel Börold zurück – 2:1 (16.). Damit hatte die Eintracht schon doppelt so viele Treffer markiert, wie in fünf Matches zuvor. Als dem Offensivakteur der Eintracht nach einer halben Stunde sein Hattrick gelang, schien die Partie entschieden zu sein – 3:1 (31.).

„Nach den beiden sehenswerten Fernschüssen Börolds gingen wir verdient mit dem Zwei-Tore-Polster in die Kabine“, freute sich Trainer Axel Duft, dass er mal mit positiven Gefühl die Halbzeitansprache halten konnte. Mit dem Vorsprung wurden die Gastgeber sicherer in ihren Aktionen, ein bislang nicht gekanntes Gefühl der Duft-Schützlinge.

Extralob für den Torhüter

„Im zweiten Abschnitt verhielten wir uns, wie das Kaninchen vor der Schlange. Abwartend überließen wir den Gästen die Initiative, verließen uns aufs Kontern. Wir hatten bei drei Neustädter Aktionen Glück und einen Klasse-Keeper“, charakterisierte der Eintracht-Coach den weiteren Spielverlauf und lobte seinen Torwart Petr Svarc. Die Erlösung für die bisher arg gebeutelten Sondershäuser schien das 4:1 durch den kurz zuvor eingewechselten Ramsan Meschidov zu sein (69.), doch weit gefehlt, denn auch der Aufsteiger hatte die Partie noch nicht abgehakt. Durch Peter Wittwers verwandelten Elfmeter, ebenfalls kurz zuvor eingewechselt, blieben die Blau Weißen in Reichweite – 4:2 (75.).

Den zur Einweihung der Tribüne gekommenen 220 Zuschauern boten beide Teams einen abwechslungsreichen Schlagabtausch mit vielen Treffern. Seinen ersten Treffer im Eintracht-Trikot erzielte der 21-jährige Kevin Floßmann zum 5:2 (81.). Die Gästeantwort war fast im Gegenzug der zweite Treffer von Pedro Rocha – 5:3 (82.). Für die Eintracht-Fangemeinde war das ständige Hin und Her ein Wechselbad der Gefühle.

„In der Endphase haben wir dann nur noch den Vorsprung verteidigt und uns somit verdient die ersten drei Zähler erarbeitet. Meine Mannschaft konnte endlich mal zeigen, das sie gegen jeden Gegner in der Verbandsliga bestehen kann“, war auch beim Ur-Sondershäuser die Erleichterung zu spüren. Die Rote Laterne sind seine Spieler noch nicht los, aber man ist wieder dabei und nicht abgeschlagen hinten dran. „Ein extra Lob geht an die Fans, die vom Anpfiff an gespürt haben, wie wichtig ihre Unterstützung ist“, dankte der Eintracht-Coach abschließend für den Rückhalt.