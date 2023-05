Eisenacher Rennsteigläufer fiebern dem Jubiläum entgegen

Eisenach. Über 50 Ausdauersportler aus Eisenach und Umgebung werden am Samstag beim 50. Rennsteiglauf den Supermarathon absolvieren. Für den großen Tag wurde extra geprobt.

So viele Eisenacher Ausdauersportler wie noch nie in der Geschichte des Rennsteiglaufs werden am kommenden Samstag den Supermarathon bestreiten. Aus der Wartburgstadt und Umgebung haben sich über 50 Männer und Frauen für den langen Kanten angemeldet, darunter zahlreiche Debütanten wie KSB-Chef Michael Klostermann, Manuel Scheler aus Mihla oder der Eisenacher Pieter Höhne. Ein Teil der Lokalmatadoren traf sich auf Einladung von Holger Sakuth vor wenigen Tagen zum lockeren Warmlaufen im Wartburgstadion. Geprobt wurde dabei der geplante gemeinsame Start mit dem Begrüßungs-Transparent. Den anschließenden Spaßlauf über ein Hundertstel der 73,9 km von Eisenach nach Schmiedefeld, also 739 Meter, gewannen Roman Freitag und Lydia Dörfert.