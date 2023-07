Eisenacher Schwimmtalent Leonhard Rose krault im Kiessee zum Hattrick

Immelborn. Bei der Jubiläumsauflage des Immelborner Kiesseeschwimmens dominierte der Eisenacher die Männerkonkurrenz. Noch schneller war ein Frau.

Leonhard Rose vom Eisenacher SSV hat das Freiwasserschwimmen für sich entdeckt. Nachdem der ausdauerstarke Teenager (Jahrgang 2006) kürzlich schon bei einem Wettkampf im Mondsee Hohenmölsen (Sachsen-Anhalt) auf drei Strecken die Altersklassenwertung gewann, trumpfte er am vergangenen Samstag im südlichen Wartburgkreis groß auf.

Bei der 20. Auflage des Kiesseeschwimmens in Immelborn ging er über alle drei angebotenen Distanzen an den Start und holte sich jeweils nicht nur den Sieg in der A-Jugend, sondern auch in der Gesamtwertung. Die 500 Meter absolvierte der Schüler vom Ernst-Abbe-Gymnasium in 7:19 min, die doppelte Distanz in 14:31 min und die zwei Kilometer in starken 29:36 min. Noch schneller pflügte nur Alisa Fatum aus Leipzig durch den See. Die mehrfache Eisschwimm-Weltmeisterin zeigte, dass sie sich auch im wärmeren Wasser wohlfühlt. Ihre Siegerzeiten (6:33, 13:05 und 25:50 min) waren beeindruckend und für die gesamte weibliche Konkurrenz unerreichbar.

Neun Sportler des SV Wartburgstadt im Badesee

Mit neun Sportlern war der SV Wartburgstadt stark im Badesee vertreten. Für einige der von Trainerin Conny Rose betreuten Schwimmerinnen und Schwimmern war es nach Stotternheim 2022 erst das zweite Event dieser Art. Über die 1000 m Freistil wagte sich ein SVW-Trio an den Start. Marit Kreissl belegte hier nach optimaler Renneinteilung in der Gesamtwertung einen hervorragenden sechsten Platz und holte damit in der Altersklasse (AK) 45 die Silbermedaille. Bei den Herren sicherte sich Christian Wüst in 25:03 min in der AK 50 die Goldmedaille. Reinhard Rose (AK 60) verfehlte als Vierter das Podium denkbar knapp.

Der letzte Startpfiff des Tages galt dann dem 500-m-Rennen im Freistil. Hier kamen die Damen des SVW alle recht nah beieinander ins Ziel. In der Gesamtwertung konnte sich Jana Geyer mit einer Zeit von 13:04 min auf einen sehr guten sechsten Platz einreihen, was mit der Goldmedaille in der AK 50 belohnt wurde. Hinter ihr schafften es auch Natalia Kokh (14:27 min/Siegerin AK 40) und Kathleen Wüst (14:28) sowie Andrea Schützenmeister (14:30) in die Top-Ten. Die beiden Letztgenannten freuten sich in der Altersklassenwertung jeweils über Silber.

Andreas Hill absolviert die 2 km Brust, wurde Gesamtdritter und Sieger der AK 40, während Pascal Hinz sich in der Jugend B die Goldmedaillen über 1000 und 2000 m Freistil sicherte. Abgerundet wurde das gute SVW-Teamergebnis von Trainerin Cornelia Rose mit ihrem AK-Sieg über 500 m.