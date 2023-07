EM-Debüt nach erfolgreichem Sommer für Geherin Junghannß

Erfurt. Geherin Ada Junghannß darf in Israel bei der U20-EM starten. Für die Jenaer Kugelstoßerin Chantal Rimke ist es nach starkem Debüt die zweite Nominierung.

Sieben Medaillen sowie zwei Empfehlungen für die U20-Europameisterschaften in Jerusalem (7. bis 10. August) nahmen die Thüringer von den Deutschen Jugendmeisterschaften aus Rostock mit nach Hause. Nun ist es offiziell: Kugelstoßerin Chantal Rimke (LC Jena) und Geherin Ada Junghannß (Erfurter LAC) gehören zum EM-Aufgebot. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat insgesamt 106 Talente nominiert. Seit der Wiedervereinigung reiste nie eine derart große Mannschaft zu einer U20-EM.

Auf dem letzten Drücker erfüllte Kugelstoßerin Rimke in Rostock die Norm für die U20-EM, als ihr 15,47 m gelangen. Nach ihrem internationalen Debüt im Vorjahr, der bei der U18-EM sensationell mit dem Vize-Europameistertitel endete, erwartet sie nun ihr zweiter Einsatz in der Nationalmannschaft.

Vor ihrem internationalen Debüt steht Geherin Junghannß, die bei den deutschen Meisterschaften im Straßengehen in Erfurt den Richtwert für die U20-EM über 10 km erfüllte. Für sie ist dieser Einsatz ein krönender Abschluss eines sehr erfolgreichen Sommers: Nach ihrem Abitur gewann sie am vorletzten Wochenende bei der Jugend-DM im 3000-Meter-Bahngehen die Silbermedaille. In Jerusalem wird sie über 10.000 Meter starten.