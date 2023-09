Erfolgreiches Abenteuer Stockholm für Nordhausens Fechter

Nordhausen/Stockholm. Der FSC Nordhausen durfte sich mit WM-Teilnehmern messen und sich am Ende auch was wünschen…

Ein Abenteuer der ganz besonderen Art konnten die Nachwuchsfechter des FSC Nordhausen erleben. Sie reisten in die schwedische Hauptstadt zum „Coupe de Stockholm“ und das nicht etwa als Zuschauer, sondern als aktive Starter.

In den Altersklassen der U17 und U20 trafen die jungen Nordhäuser hierbei auf WM- und Weltcupteilnehmer. Das war eine große Herausforderung. Schon nach den ersten Gefechten merkte man, mit wie viel Präzision aber vor allem Freude die schwedischen Fechter ihren Sport ausüben. So gab es nach den Gefechten überaus lehrreiche Hinweise der Schweden für die Nordhäuser Sportler und am Ende standen sogar recht viele Siege auf dem Tableau der FSC-Fechter.

In der U11 schaffte der erst achtjährige Thore Wernecke einen starken Platz 7 gegen die schwedische und finnische Konkurrenz. Seine Schwester Freya wurde 13.. Tabea Wetzel verpasste im Viertelfinale der U17 nach einer 13:15-Niederlage sogar knapp die Bronzemedaille und Mara Nikoleizig reihte sich hinter vier WM-Teilnehmerinnen auf Platz fünf ein. Im zahlenmäßig stärksten Starterfeld der männlichen U17 holte Hannes Nacke mit vier Siegen einen beachtlichen 19. Platz. Seine Mannschaftskameraden Linus Arndt, Arvid Wernecke, Felix Pistorius und Theo Nüßle kamen auf die Plätze 27, 29, 30 und 32.

Aber nicht nur der Fechtcup war ein Abenteuer. Besonders aufregend war auch die An- und Abreise im Schlafabteil des schwedischen Euronight Express. 22 Uhr in Hamburg gestartet konnten die Nordhäuser Fechter am nächsten Morgen 10 Uhr mit einer Erkundungstour durch Stockholm beginnen. Stockholms kleinste Skulptur Järnpojke wurde von allen über den blanken Kopf gestrichen was einen Wunsch in Erfüllung gehen lassen soll. Vielleicht haben sich die Nordhäuser Fechter ja gewünscht im nächsten Jahr wieder nach Schweden reisen zu dürfen.