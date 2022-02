Erfurt. Der Automobilclub Erfurt plant nach der gelungenen Premiere der Oldtimerrallye deren Fortsetzung.

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr will der Automobilclub Erfurt auch in diesem Jahr die „Erfurt Classic“, eine Oldtimerrallye in und um Erfurt, durchführen. Diese soll im August stattfinden, zur Vorbereitung planen die Veranstalter am 2. April auf dem Gelände des MC Venedig ein Gleichmäßigkeitstraining.