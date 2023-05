Ein paar Muskeln gezeigt: Nach dem 0:21 zum Auftakt gegen Chemnitz siegten die Erfurt Indigos (rechts: Ramadan Rahishtaj) in Wernigerode.

Erfurt Indigos gewinnen zähes Duell in Wernigerode

Wernigerode. Der Regionalliga-Absteiger aus Erfurt tut sich bei den „Bergtigern“ schwer, holt aber letztlich den ersten Sieg unter dem neuen Headcoach Lucas Fischer.

Mit einem hart erkämpften 41:27 bei den Wernigerode Mountain Tigers haben die Erfurt Indigos den ersten Saisonsieg in der Football-Oberliga errungen. Das Duell zweier Enttäuschter – beide hatten ihr Auftaktspiel zu Null verloren – war sehr zerfahren und von Fehlern geprägt. Doch der Regionalliga-Absteiger hatte mehr Qualität und setzte sich durch.

„Wir haben uns – personell geschwächt – leider dem Gegner angepasst. Am Ende bin ich froh über den Sieg, die schwere Last ist abgefallen und wir können etwas befreiter aufs nächste Spiel hinarbeiten“, sagte der neue Indigos-Headcoach Lucas Fischer, dessen Team am 3. Juni die mit zwei Siegen gestarteten Halle Falken empfängt.