Weil alle Rasenplätze in Erfurt gesperrt sind und auch kein Kunstrasen verfügbar war, wurde das U19-Regionalligaspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena abgesagt. Weitere Austragungen von Fußballspielen in Erfurt entscheiden sich erst am Spieltag.

Erfurt-Sömmerdaer Sportnews: FFV und Juniorenderby abgesagt, Budenzauber in Sömmerda, Kegler mit Bahnrekord

Weder die Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt in Magdeburg noch die A-Junioren des FC Rot-Weiß im Derby gegen Jena können spielen. Biker-Dom-Cup wartet in Sömmerda, Kegler des Sömmerdaer KSV auswärts top.

FFV und RWE-Talente spielen nicht

Aufgrund einer Krankheitswelle sind die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt für ihr Auswärtsspiel in Magdeburg nicht spielfähig. „Ich habe aktuell tatsächlich nur fünf Spielerinnen zur Verfügung. Deshalb ein Dankeschön an die Magdeburger, dass sie einer Spielverlegung so problemlos zugestimmt haben“, sagte FFV-Trainer Gino Heinze. Indes wurde auch das U19-Derby des FC Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena abgesagt.





Budenzauber in Sömmerda

Acht Fußballmannschaften kämpfen am kommenden Freitag ab 18 Uhr in der Sömmerdaer Unstruthalle um den Sieg beim Biker-Dom-Cup. Darunter sind mit dem FSV Sömmerda II und der TSG Stotternheim zwei Kreisoberligisten der Region, außerdem nehmen Kölleda/Leubingen II, Vogelsberg, Frohndorf/Orlishausen, Bad Tennstedt, Sprötau und Auerstedt teil.





SKSV-Kegler mit Bahnrekord

Das Männerquartett des Sömmerdaer KSV (2. Landesklasse – 120 Wurf) überzeugte seine Anhänger ein weiteres Mal mit hohen Zahlen. Beim KC Stobra siegten die Kegler 5:1 und markierten mit sehr guten 2178 Holz einen neuen Bahnrekord. Als überragende Einzelakteure trafen Daniel Nürnberger (580) sowie Steffen Becker (569) die meisten Kegel. Auch die Sömmerdaer A-Senioren feierten gegen Ichtershausen einen Sieg. Die Negativserie der SKSV-Frauen ging dagegen weiter.