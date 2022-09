Erfurter aufgepasst: Rugby-Schnuppertraining und Kids Cross

Wer Interesse am Rugby hat, kann sich im September auf dem Sportplatz Essener Straße ausprobieren. Kinder sind am Weltkindertag in Salomonsborn sportlich gefragt.

Rugbysportler gesucht

Der Nachwuchsaktionstag am vergangenen Samstag bildete den Auftakt zu einer Saison, die für Erfurts Rugbyspieler richtungsweisend werden soll. 50 Kinder und Jugendliche präsentierten das Spiel oder lernten es neu kennen. Der SSV Nord und der Edith-Stein-Schulsportverein, die gemeinsam den Erfurter Rugbysport gestalten, wollen sich breiter aufzustellen. Dazu wurden acht neue Trainer ausgebildet. Bei den Schnupperwochen bis Ende September ist auf dem Sportplatz Essener Straße jeder Interessierte herzlich willkommen (U8-U12 donnerstags ab 16 Uhr; U14-U16 dienstags und donnerstags ab 16 Uhr; U18, Männer und Frauen mittwochs und freitags ab 18 Uhr).





Kids Cross am Weltkindertag

Der Erfurter Ultraläufer Alexander Schmidt lädt am Weltkindertag am kommenden Dienstag, den 20. September, zum 1. Kids Cross auf den Sportplatz nach Salomonsborn ein. Auf einer 2,5-Kilometer-Strecke mit kleinen Hindernissen kommt es neben dem Laufen auch auf flinkes Kriechen und Klettern an. Der Crosslauf ist offen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Start ist um 11 Uhr. Meldungen sind online bis diesen Donnerstag unter www.runtix.com möglich. Die Startgebühr beträgt 15 Euro. Rund um den Lauf gibt es ein buntes Familienfest.