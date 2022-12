Erfurter Hockey-Herren gelingt wichtiger Schritt zum Klassenerhalt

Erfurt. Herren des Erfurter HC gewinnen in der Hallenhockey-Oberliga das zweite Heimspiel in Folge. Zwei Mädchenteams wahren Titelchance, das dritte muss sie wohl begraben.

Es war wieder ein Spiel zum Nägelkauen, das die Herren des Erfurter HC in der Hallenhockey-Oberliga in der Gropius-Halle boten. Am Ende hatten sie gegen den Tabellenletzten Osternienburg II mit 8:6 das bessere Ende für sich und verteidigten ihren dritten Platz im Sechserfeld. Das war auch ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt, da nur der Letzte absteigt.

Nach gutem Start und 2:0-Führung ermöglichten die Erfurter den Gästen durch Fehler den Ausgleich. Doch Martin Balles besorgte die 3:2-Halbzeitführung. Auch nach der Pause blieb es ein enges Spiel. Trotz 5:3-Führung für den EHC nach dem dritten Viertel blieb Osternienburg in einem zunehmend hitzigen Duell, in dem vor allem die Gäste Schiedsrichterentscheidungen kritisierten, dran. Nach dem 6:3 gelang dem Team aus Sachen-Anhalt per Doppelschlag wieder der Anschluss. Doch mit zwei weiteren Treffern brachte Martin Balles den Sieg in trockene Tücher.

Der weibliche Nachwuchs des EHC macht es indes in der mitteldeutschen Meisterschaft weiter spannend. Die U12 und U14 gewannen und verloren je ein Spiel, haben aber weiter gute Titelchancen. Für die U16 ist die Aussicht auf die Meisterschaft nach einer Niederlage gegen Titelrivale Meerane dagegen rapide gesunken.