Erfurter Judoka: Mit Fußwürfen und Würgetechniken zu DM-Gold

Frankfurt/Oder. Judoka Ramazan Djabrailow vom Kodokan Erfurt wird überraschend deutscher Juniorenmeister im Schwergewicht.

Ramazan Djabrailow vom Judoclub Kodokan Erfurt hat bei den deutschen Meisterschaften der Junioren in Frankfurt/Oder die Goldmedaille im Schwergewicht über 100 kg gewonnen. Er war damit der einzige Thüringer Judoka, der sich bei dieser Meisterschaft eine Medaille erkämpfen konnte. Keiner hatte den Erfurter Judoka als Titelanwärter auf der Rechnung, doch durch eine von Beginn an konzentrierte Herangehensweise beeindruckte er seine Rivalen vom ersten Kampf an.

Gleich im ersten Duell wartete der deutsche Meister des Vorjahres, Daniel Udsilauri vom TV Erbach, auf ihn. Mit einem spektakulären Fußwurf gewann Djabrailow vorzeitig. Auch in Runde zwei ließ der 19-Jährige nichts anbrennen und zwang Justus Golla (JC Bottrop) mit einer blitzsauber angesetzten Würgegrifftechnik zur vorzeitigen Aufgabe. Im Halbfinale gegen den Berliner Vincent Cordes konnte er im Bodenkampf wieder seinen gefürchteten Würgegriff durchbringen und gewann erneut durch vorzeitige Aufgabe des Kontrahenten.

Kurz vor Schluss im Finale die entscheidende Wertung

Mit diesen drei vorzeitigen Siegen und einer guten Portion Selbstvertrauen im Gepäck stand der Erfurter im Finale, wo Nikita Nikitenko (TSV Kronshagen) auf ihn wartete. Mit großem Kampfgeist und hohem Tempo setzte er Nikitenko permanent unter Druck, sodass dieser seine gefährlichen Fußtechniken nicht ansetzen konnte. In der letzten Minute des bis dahin ausgeglichenen Duells erzielte Djabrailow mit einem sehenswerten Fußwurf einen Wertungsvorsprung, den er bis zum Kampfende verteidigte. Für den Schützling von Gerhard und André Hoffmann war es der bis dato größte Erfolg seiner Laufbahn.

Die DM-Qualifikation war Djabrailow und seinen Vereinskameraden Amir Bekbuzarov und David Stranz mit Gold bei den mitteldeutschen Meisterschaften gelungen. Anna Landgraf und Marlon Löffler holten dort Silber, Max Mähler und Dourcen Huke Bronze.