Erfurter Karatekas in Berlin erfolgreich wie nie

Berlin/Meuselwitz. Karate Dojo Chikara-Club Erfurt überzeugt beim Banzai Cup auch den Bundestrainer. Die jüngsten Erfurter räumen bei der Landesmeisterschaft ab.

Der Banzai Cup in Berlin ist für ambitionierte deutsche Karatevereine seit jeher einer der wichtigsten Termine im Jahr. So auch für das Karate Dojo Chikara-Club Erfurt. Damit, was sie bei der 18. Auflage des mit 1229 Startern aus 23 Nationen super besetzten Traditionsturniers am letzten Samstag leisteten, schrieben die Chikaras Vereinsgeschichte: Mit sechsmal Gold, dreimal Silber, dreimal Bronze und zweimal Platz fünf waren sie dort so erfolgreich wie nie zuvor.

Antoine Diemar (U21 -75 kg), Paul Frensel (U16 +70 kg), Dalia Dawoud (U16 +61 kg) und Hannah Riedel sicherten sich nach begeisternden und spannenden Kämpfen den Sieg. Riedel, im vergangenen Jahr U18-Weltmeisterin, holte sogar dreimal Gold: In der U21 (+68 kg), in derselben Gewichtsklasse der Frauen und im Kumite-Team mit Vereinskameradin Lisa Fundheller sowie Michaela Queck und Madeleine Schröter. Auch Fundheller (U21 -68 kg), Henri Diemar (U21 -84 kg) und Jonas Müller (U16 -52 kg) überzeugten mit Silber, Louisa Dietrich (U16 -47 kg), Josie Schmitz (U16 -61 kg) und Henri Diemar (Männer -84 kg) mit Bronze.

Der Banzai Cup dient zur Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft in acht Wochen in Kaiserslautern und ist gleichzeitig ein Qualifikationsturnier für die Europameisterschaft im Februar in Georgien. Diesbezüglich haben vor allem Hannah Riedel und Jonas Müller einen sehr großen Schritt gemacht. Dalia Dawoud und Paul Frensel konnten den Bundestrainer Noah Bitsch auf sich aufmerksam machen und werden bei den nächsten Turnieren genauer beobachtet.

Die anderen Trainer des Chikara-Clubs waren parallel mit 28 jungen Karatekas bei der Landesmeisterschaft der Kinder in Meuselwitz am Start, die deutlich besser besetzt war als im vergangenen Jahr. Für viele Kinder war es die erste Landesmeisterschaft, entsprechend groß war die Aufregung. Doch das gute Training und die intensive Vorbereitung zeigten Wirkung: Bei den Kindern B (Jahrgang 2016-2017) nahm jeder Chikara-Starter mindestens eine Medaille mit nach Hause, auch die Kinder A (2015-2014) überzeugten. Am erfolgreichsten aus Vereinssicht und insgesamt war Nele Schmidt mit vier Titeln. Bei den Jungen überzeugte vor allem Finn Drehmann mit zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze. Insgesamt kehrten die Erfurter mit siebenmal Gold, achtmal Silber und neunmal Bronze zurück.

Wer Lust auf ein Probetraining beim Chikara-Club Erfurt hat, kann sich unter www.kdce.de informieren oder unter 0361 / 5 62 69 41 anrufen.