Erfurter Sportnews: Lok-Faustballer debütieren, SGE vor Titelduell, Löwen wollen Fünfter bleiben

Neugegründete Faustball-Abteilung überrascht bei der Premiere den Trainer. Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic reicht ein Punkt zum Titel. Basketball-Löwen mit kniffliger Auswärtsaufgabe.

Turnierdebüt der Lok-Faustballer

Die neugegründete Faustball-Abteilung des ESV Lok Erfurt präsentierte sich mit drei Nachwuchsteams bei einem Hallenturnier in Gernrode erstmals der Öffentlichkeit. Viele Eltern reisten mit und waren begeistert, was ihre Kinder bereits gelernt haben. Bei den Spielen stand der Spaß im Vordergrund. Trainer Wilfried Appel war mit dem Auftritt seiner Schützlinge sehr zufrieden und sah eine deutliche Steigerung gegenüber dem Training.

Volleyballerinnen mit Titelduell

Am Sonntag geht es für die Drittliga-Volleyballerinnen der SG Erfurt electronic um alles. Um 15 Uhr empfangen sie am Sportgymnasium Verfolger Augsburg zum Duell um den Titel. Die Gäste können, sofern sie auch am Vorabend in Markkleeberg gewinnen, mit drei Punkten Meister werden, den Erfurterinnen würde dafür schon einer reichen.

Löwen wollen Fünfter bleiben

Mit dem schwierigen Auswärtsspiel beim Tabellendritten Frankfurt endet für die Basketball-Löwen Erfurt am Samstag die Hauptrunde in der Pro B Süd. Für die Erfurter, die nach sieben Siegen in Folge zuletzt knapp gegen Speyer verloren, geht es darum, ihren fünften Platz für eine bessere Ausgangssituation in den Playoffs zu verteidigen.